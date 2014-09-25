中国货币市场：主要回购利率稳中续跌，例行缴准日资金供给仍无忧

路透上海9月25日 - 中国银行间资金市场周四主要回购利率 稳中继续小幅走跌。交易员表示，尽管今日央行公开市场小幅净回笼、国库现金定存500亿到期，叠加部分新股申购及季末例行存款准备金上缴，但仍未撼动资金供给充裕格局。
他们并指出，虽然自银监会出台存款偏离度新规之后，银行季末冲存款时点提前，存款准备金上缴量较此前增多，不过对资金扰动相对有限；同时场内依旧零星可见部分机构减点融出隔夜和长期限资金。
“一个字松啊，虽然有正回购、国库现金到期等，但是市场仍旧纹丝不动，”上海一银行交易员称，仍可见机构减点出隔夜、21天期限品种的。
他并指出，对于银行间各期限品种而言，不少机构为了缓解节后第一天(10月8日)的备付压力，跨季需求反而更青睐14天品种而非七天期限品种；不过整体需求感觉亦寥寥无几，出资方仍占据多数。
中国央行公开市场今日进行180亿元人民币14天期正回购操作,利率持平于3.5%。路透计算显示，本周公开市场将净回笼110亿元。 此外，今日还将有500亿元三个月期国库现金存款到期。
本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中3支网上申购日为今日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )
而对于今日例行存款准备金调整，华南另一银行交易员表示，虽然自银监会存款偏离度新规出来后，机构月末、季末揽存时点提前，致今天缴准的量比往常规模大一些，但是跟5,000亿的SLF相比，总量并不算什么，最关键的在于央行的态度还是稳健偏松的，所以总体对近期及季末流动性并无太大担忧。
中国银监会9月初发布新规，对商业银行月末存款偏离度进行规范，除约束其存款“冲时点”行为外，还希望能够借此减缓季末的流动性波动，帮助货币利率平稳下行，降低社会融资成本。分析人士认为，新规“治标并未治本”，实际执行效果有待观察，或许只是将“一个时点的疯狂演出，变成一个时段的激情演绎”而已。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.6711 2.6805 -0.94
七天 3.3490 3.3348 +1.42
14天 3.4917 3.5766 -8.49
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 18.1000 3.1700 +1,493.00
七天 11.3100 9.1000 +221.00
14天 5.3000 4.5800 +72.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.7500 2.7600 -1.00
七天 3.2500 3.3400 -9.00
14天 3.5600 3.3500 +21.00
Shibor
其中:隔夜 2.6770 2.6910 -1.40
七天 3.2550 3.1420 +11.30
三个月 4.5620 4.5741 -1.21
-----------------------------------------------------------(完)
(发稿 吴芳; 审校 林高丽)