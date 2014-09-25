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债券 | 2014年 9月 25日 星期四 12:37 BJT

美国个股：福特汽车将增雇人手并增加生产班次，提高Transit商用车产量

路透底特律9月25日 - 美国福特汽车 周四表示，公司将在年底前在密苏里州的工厂增雇1,200人并增加第二轮班次，以加强福特Transit商用车的生产，而该工厂也将成为福特全球范围内产量最大的工厂。

这款车型在4月开始生产，用以取代旧有的E-系列。福特表示，鉴于市场对这款新商用车的需求强劲，促使公司作出增加生产班次的决定。

到年底时，这家密苏里工厂的年产量将达到约50万辆，从而一举超越福特在西班牙Valencia工厂的产量，那里的年产能为46.5万辆汽车。（完）

(编译 高琦 审校 王兴亚)
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