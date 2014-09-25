《分析师观点》台湾央行连13季维持利率不变，料明年上半年升息机率高

路透台北9月25日 - 台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。

台湾央行并称，展望明年通膨预期温和，全球景气仍存在不确定性，将弹性运用货币政策及总体审慎政策工具，达成央行职责。

针对房市，央行强调，仍将密切注意银行办理工业区土地抵押贷款，并进行专案检查。

路透此前调查显示，央行本次理监事会预料将维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。

台湾官方在8月中旬最新预测中，将今年的经济成长率和通膨率分别估为3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。

台湾央行总裁彭淮南周三赴立法院业务报告指出，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大；至于各方关注的近期通膨走高则是短期现象。 (完)

**市场评论**

--元大投顾总经分析师 王诚宏：

本次央行一如预期维持利率不变，尽管台湾负利率情况仍持续，但负利率情况并不严重，且央行仍需待景气灯号转佳变成黄红灯，让央行有机会等待较佳的升息时间点，预计明年第一季景气灯号可望转成黄红灯，料台湾央行可能跟美联会同步升息，预期最快明年第二季升息。

--元富投顾分析师 许芷雁：

台湾央行在此次的新闻稿中调性十分中性，不过也承认货币政策立场已较此前趋紧。按照主计总处对今年第四季和明年第一季的通膨预估，台湾将连续两季通膨都在2%以上，通膨风险相对仍高，不排除偏紧的货币政策将延续一阵子。我们认为最快明年第一季央行将有机会升息。

**市场反应**

央行会议结果在台湾金融市场收市后公布。

--台币兑美元 收贬6.2分，报30.310。

--指标10年期公债103/13期殖利率 收跌0.65基点至1.7130%。

--台股加权股价指数 收跌0.96%至9,011.59点。

**相关连结**

相关资讯可点选台湾央行网站，网址为(www.cbc.gov.tw/)

**背景资料**

--台湾官方在8月中旬最新预测中，今年的GDP及CPI年增率分别为3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。

--世界银行6月初调降对全球经济增长率的预估，表示从乌克兰危机到美国冬季异常严寒等一系列事件，遏制了今年上半年的经济扩张势头。 世界银行预期，今年全球经济将增长2.8%，低于该行在1月时预估的3.2%。(完)