《路透晚报》--9月25日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国人事：央行人士称外媒报导的央行行长易人之说“不实”

中国央行办公厅接近行长周小川的人士周四明确表态称，外媒报导的中国央行行长易人之说“不实”。“我们之前也分析，任内无重大理由易人可能性不大。”他称。

--中国经济：完善固定资产加速折旧政策，进一步开放快递市场--国务院

中国国务院常务会议周三称，完善固定资产加速折旧政策，支持中小企业创业创新，确定企业今年新购进用于研发的仪器、设备，单位价值不超100万元人民币，允许一次性计入当期成本费用在税前扣除等；国务院并决定进一步开放国内快递市场。

--中国经济：提升长江黄金水道功能，建设综合立体交通走廊--国务院

中国国务院周四印发关于依托黄金水道推动长江经济带发展的指导意见，以提升长江黄金水道功能，建设综合立体交通走廊，形成快速大能力铁路通道。

--台湾央行：决议重贴现率连续13季维持在1.875%不变，符合预期

台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。

--香港房地产：政府料本财年首三季度土地供应达全年目标九成

香港政府周三宣布，2014/15财政年度第三季度将推出六幅住宅土地招标出售，连同港铁 0066.HK 及市区重建局项目，可建单位数目前共6,700个，令本财年首三季的总供应量达1.68万个，占全年目标九成。

--香港数据：8月出口值按年升6.4%，大部分主要市场录得增长

香港政府统计处周四公布，8月整体出口值按年上升6.4%，持续稳健扩张，因大部分主要市场录得增长，同期进口值亦升3.4%。

--表格：台湾8月M2年增率5.64%较上月略升，因银行放款与投资成长增加

台湾央行周四公布，8月货币总计数M2年增率为5.64%，较上月的5.63%略升，主要因银行放款与投资成长增加所致。

--中欧关系：西班牙首相访华引资，两国将签38亿美元商业协议--官员

一位官员表示，中国与西班牙本周将在北京签署价值总计约30亿欧元(38亿美元)的商业协议。西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)正在访问中国，希望能为西班牙经济争取支持。

【金融】

--《焦点》台湾国泰人寿不迷国际板美元债，独辟沪港通后人民币商机

台湾寿险业海外投资陆续松绑，正当寿险同业资金一窝蜂抢进国际板美元债券，台湾第一大金控--国泰金控旗下国泰人寿却独辟蹊径，转而押宝沪港通背后的人民币商机。

--中国金融：商业银行资产质量总体稳定，风险可控--银监会主席

中国经济增长乏力，部分行业不景气，增加外界对金融业资产质量的忧虑。不过银监会主席尚福林称，目前商业银行整体资本充足率达12.4%，不良资产资产率1.08%，拨备覆盖率263%，表明中国银行业资产质量总体稳定，风险可控。

--中国金融：上清所业务扩容，10月底推汇率远期及掉期中央对手清算

在推出人民币利率互换的强制中央对手清算后，中国银行间市场清算所股份有限公司的业务继续扩容。上海清算所董事长许臻周四表示，上清所将在10月底推出人民币汇率的远期及掉期中央对手清算业务，而未来两三年，上清所的新品种推出频率将可能2-3个月一个。

--台湾金融：金管会将要求不动产放款集中的银行增提准备--主委

台湾金融监督管理委员会主委曾铭宗周四称，已一再警示银行留意不动产放款风险，研议不动产放款集中的银行今年起分批增提准备，最快10月底前提出具体方案。

--标普：影子银行投资不断上升可能令中国部分保险公司承压

影子银行投资敞口的快速上升可能给中国保险公司的资本水平带来压力。过去两年内，投资监管的放松，以及中国保险公司提高投资收益率和投资组合多元化程度的意愿，吸引越来越多的保险公司资产投向影子银行产品。这使得风险上升速度快于之前的预期。

【固定收益】

--《分析》中国央行小幅净回笼微调资金面，宽松猛药后静观疗效

中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，本周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

--中国债市动态：月末将至现券收益率仍有上行压力，IRS受海外带动续升

中国银行间市场周四早盘现券收益率小涨，因此前累积的过多跌幅仍有待消化，以及月末将至，谨慎心态渐增。利率互换(IRS)则受海外走势带动，继续上行，幅度在3个基点(bp)左右。

--中国货币市场：主要回购利率稳中续跌，例行缴准日资金供给仍无忧

中国银行间资金市场周四主要回购利率 CNREPO=CFXS 稳中继续小幅走跌。交易员表示，尽管今日央行公开市场小幅净回笼、国库现金定存500亿到期，叠加部分新股申购及季末例行存款准备金上缴，但仍未撼动资金供给充裕格局。

【外汇】

--中国汇市：美元创四年高位后人民币即期仅微跌，中资大行结汇力撑

中国人民币兑美元周四低开后跌幅收窄。隔夜美元指数攀升至四年高位后中间价顺势走弱，但盘间仍有中资大行持续结汇支撑人民币汇率。交易员表示，客盘上看没有太大反应，结购汇需求相对较为均衡；从市场上看，虽然中间价走弱，在大行带动下整体结汇反而偏强，使得价格波动不多。

--中国外汇：下一步会逐步取消资本项目在汇兑方面限制--外管局官员

中国国家外汇管理局资本项目司司长郭松周四表示，外管局正加紧研究和落实宏观审慎框架下的外债和资本流动管理体系，下一步将会逐步取消资本项目在汇兑方面的限制。

--CNH动态：美元指数创四年新高促离岸即期小跌，短期走势料相对平稳

受美元指数刷新四年高位影响，离岸人民币现汇周四跟随中间价小幅走跌，伦敦交易时间人民币卖盘有所增多。交易人士预计，短期汇率料表现稳定，十一长假前难看到较大变化；但目前中国经济面整体仍偏弱，不排除一些海外对冲基金趁机做空人民币。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指微收升续创近19个月新高，但获利回吐压力显现

中国股市沪综指周四微收升，续创近19个月收盘新高。分析师指出，虽然股指惯性创下本轮反弹以来新高，但因昨日领涨的券商等板块今日回调，再加上国庆长假将至，部分投资者选择获利离场，午后股指逐级后退，盘中涨幅几尽数回吐。

--路透调查：中港韩股市涨势料持续至2015年，因低股价吸引投资者

路透调查显示，未来一年中国和东亚其他地区的股市将会上涨，因为与欧洲和美国相比，股价仍然相对便宜。不过美国升息的步伐可能抑制涨势。

--中国钢铁：第四季国内钢铁需求料环比下滑，因融资困难--行业人士

中国最大钢铁生产商--河北钢铁集副总经理张海称，中国第四季钢铁需求可能低于第三季，受累于融资困难。 宝钢股总经理戴志浩表示，当前铁矿石的偏低价位是“新的现状”，是有利于行业健康发展的理性价位。宝钢是中国第二大钢铁企业。

--中国棉花：将及时拨付补贴资金，继续用好储备和进口政策--财政部

中国财政部副部长刘昆周四称，棉花目标价格改革试点是2014年度棉花工作的重中之重，财政部将及时测算并拨付补贴资金，并继续用好储备、进口两大调节政策手段，保持国内棉花供求基本平衡和价格相对稳定。

--中国企业：前三季在全球募资885亿美元，创四年同期新高--汤森路透

受助于阿里巴巴高达250亿美元的首次公开发行（IPO）融资，中国企业今年以来在全球股权资本市场的募资总额达885亿美元，同比增长65.7%，亦是2010年（1,149亿美元）以来同期最高。

--香港个股：中国信达以逾22.5亿元人民币出售西安银行21%股权