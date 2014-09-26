路透专访：民营接力国家队，中资投资海外地产力量更强--第一太平戴维斯

* 国企、民间投资海外房地产增加

* 中国经济调整、房地产困境促企业走出去

* 海外投资助人民币国际化

记者 梁慧仪

路透香港9月26日 - 近年中国公司到海外投资房地产已成风气，并渐由“国家队”转为民间资金接力。国际地产谘询商--第一太平戴维斯 中国董事长刘德扬认为，随着中国经济处于调整期，国家政策亦鼓励“走出去”，未来中资投资海外房地产市场的力量将会更大。

去年中国投资海外房地产的资金达到135亿美元，按年翻逾倍。刘德扬表示，据尚不完整的统计，今年上半年中资海外地产投资近60亿美元，料全年投资总额定较去年为多。

＂因为除了大型的国企外，今年不少私人企业也大举投资海外，国企和民企加起来的量会很大。＂他在上海接受路透电话专访时称。

例如正筹备在香港首次公开发行（IPO）的大连万达与其子公司万达商业地产 ，今年6-8月先后宣布在欧洲大陆、美洲及澳洲的黄金海岸投资房地产，总资本承担额达378亿港元；雅居乐地产 今年初也在马来西亚投资首个海外项目。

刘德扬表示，中资投资海外地产已是大势所趋，且将会持续下去，因它们要开拓新市场。此外，现时中国经济正处调整时候，正好在海外市场觅新增长点。

另一方面，内地房地产市场调控已成常态，尽管多个城市已取消限购，但受机构投资者青睐的一线城市调控并没有放松。

＂这也是一种风险管理，...但从现在情况看，我觉得它们（中资）的投资速度已相当aggressive(激进)，在亚太区看不到其他国家有类似情况。＂他说，＂国内市场难做，就想出去试一下。＂

**＂走出去＂政策进一步放宽**

此外，继今年4月中国发改委发布新政，将须经其审批的境外投资金额由3,000万美元提升至10亿美元后，近期中国商务部亦宣布再为中国企业跨境投资移除一个障碍，取消多项海外投资项目的审批，仅在敏感行业或国家进行的投资须获审批，大多数海外投资仅须备案。

刘德扬指出，这反映国家的政策支持中资海外投资，亦与中国锐意将人民币国际化有关，通过企业海外投资，将人民币带去全世界，而民企未来在海外投资方面亦有机会后来居上。

“民营企业更加市场化，反应更快和更有弹性。”他说。

目前内地资金主要投向欧洲、美洲、亚洲和澳洲等地，其中又以英国伦敦的＂吸金力＂较强。

刘德扬解释，欧洲是较为开放的市场，特别是英国，对海外投资者而言，只要他们的税务计划做妥当，可以省下不少税款。

此外当地的市场准入条件较宽松，政治方面亦因中英关系处于＂蜜月期＂而没那么敏感，加上伦敦是中国首个亚洲以外的离岸人民币中心，所以吸引不少中资国企去投资，例如建设银行 、中国海外集团和中国人寿 等。

至于美国的政治敏感度较高，对国家投资来说会是一个风险考虑，另当地的税制较为复杂亦较高，但仍吸引不少内地民企去投资，例如SOHO中国 、万科 、复星 等。