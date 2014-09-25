《全球汇市》欧元徘徊在14个月低点，因德拉吉讲话引发对政策的预期

最近一波数据也凸显出欧美经济前景出现分化，因此货币政策路径也有所区别。
德国9月IFO企业景气判断指数再降，下滑至近一年半低点；而美国8月新屋销售创逾六年高位。
“我们建议继续做空欧元/美元现汇，”巴克莱分析师在客户报告中称，并表示他们已将欧元/美元12个月后预估值从1.25美元下调至1.10美元。
“我们看多美元的信念有所增强，但这次下调主要是因为欧元区的利空因素和通胀，”他们表示。
澳洲央行总裁史蒂文斯周四在一次经济论坛上讲话时，并未试图口头压低澳元汇率，但澳元仍受新西兰元拖累下跌。
澳元兑美元 跌至八个月低点0.8809，最新下滑0.7%至0.8822。澳元兑美元本月已累计下挫逾5%，为一年多来首见。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2755 1.2779 -0.19 -7.20 1.3745
美元/日圆 109.22 109.01 +0.19 +3.72 105.30
欧元/日圆 139.31 139.30 +0.01 -3.74 144.73
美元/瑞郎 0.9469 0.9452 +0.18 +6.06 0.8928
英镑/美元 1.6310 1.6338 -0.17 -1.49 1.6556
美元/加元 1.1094 1.1055 +0.35 +4.46 1.0620
澳元/美元 0.8803 0.8881 -0.88 -1.23 0.8913
新西兰元/美元 0.7964 0.8074 -1.36 -2.95 0.8206
澳元/日圆 96.150 96.810 -0.68 +2.45 93.850
新西兰元/日圆 86.980 88.010 -1.17 +0.66 86.410
英镑/日圆 178.14 178.10 +0.02 +2.19 174.33
澳元/新西兰元 1.1051 1.0993 +0.53 +1.87 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 李春喜/朱晓军/田建华/艾茂林; 审校 蔡美珍/杜明霞/高琦)