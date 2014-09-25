台湾资管：开放式基金交易平台将于10月底上线实施--柜买中心

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透台北9月25日 - 台湾柜买中心周四表示，以兴柜股票交易系统为基础的开放式基金交易平台，将于10月27日正式上线实施。藉此可达到多元资产配置及扩大投信基金规模目的。
柜买中心在发布的新闻稿中称，开放式基金交易平台让投资人使用现有的证券交易帐户及同一本集保存摺，即可买卖不同投信业者发行的基金，以简化基金交易流程，同时也提供基金受益凭证于次级市场流通的管道。
柜买中心指出，为了鼓励投信业者积极参与，将祭出登录处理费及挂牌年费减免的优惠措施。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。