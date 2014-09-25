台湾资管：开放式基金交易平台将于10月底上线实施--柜买中心

路透台北9月25日 - 台湾柜买中心周四表示，以兴柜股票交易系统为基础的开放式基金交易平台，将于10月27日正式上线实施。藉此可达到多元资产配置及扩大投信基金规模目的。

柜买中心在发布的新闻稿中称，开放式基金交易平台让投资人使用现有的证券交易帐户及同一本集保存摺，即可买卖不同投信业者发行的基金，以简化基金交易流程，同时也提供基金受益凭证于次级市场流通的管道。