《综述》台湾央行松口货币政策转向中性，推高升息时点提前预期

* 台湾央行连13季将重贴现率维持1.875%不变

* 央行总裁松口货币政策转向中性

* 分析师预估升息时点提前至明年上半年

记者 高洁如

路透台北9月25日 - 台湾央行周四虽决议利率维持不变，一如预期，不过央行总裁松口货币政策正转向中性，令分析师预期升息时点将提前至明年上半年。

台湾央行理监事会议后宣布重贴现率连续13季维持在1.875%不变，央行总裁彭淮南在会后说明指出，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年“紧一点”。

“可以这么说：货币政策从适度宽松转为中性，〞他说。

渣打总经分析师符铭财指出，近期总体经济数据已有足够条件使央行考虑转变目前极度宽松的货币政策。比如：失业率已连续数月维持在4%以下，是2008年以来最佳；消费者信心为有纪录以来的新高；景气灯在7月时已连续六个月维持在代表经济稳定成长的绿灯，也是2008年来最佳表现。

“央行选择较安全的步伐，只有在数据足以证明经济回复成长及通膨风险已大到不容忽视时才会调升利率。”他说。

路透此前调查显示，央行本次理监事会预料将维持利率不变，因目前通膨虽稍有走高疑虑，但尚不到以升息因应的地步，且经济的复苏力道仍旧和缓。

彭淮南周三赴立法院业务报告时曾指出，全球央行货币政策走向不同，台湾受美国的影响大；至于各方关注的近期通膨走高则是短期现象。

台湾官方在8月中旬最新预测中，将今年的经济成长率和通膨率分别估为3.41%和1.64%；明年则估为3.51%及1.46%。

**升息时点预期提前**

台湾央行在本季的新闻稿仍称，展望明年通膨预期温和，全球景气仍存在不确定性，将弹性运用货币政策及总体审慎政策工具，达成央行职责。

彭淮南在回应“台湾央行会否跟着美国升息”的疑问时指出，央行的利率决定主要还是看未来的物价走势，以及国内外经金融情势。虽然央行的全体理监事会议是一季召开一次，但只要有需要随时都可以召开常务理监事会议(其最主要成员由各财金部会首长组成)。

“每次开会都要看当时对通膨预期还有国内外的情况来决定，...当然(不定期的常务理监事会议)开会标准由我决定，因为我是主席，”他说。

元富投顾分析师许芷雁则认为，按照主计总处对今年第四季和明年第一季的通膨预估，台湾将连续两季通膨都在2%以上，通膨风险相对仍高，不排除偏紧的货币政策将延续一阵子。

“我们认为最快明年第一季央行将有机会升息。”她说。

全球各国因经济情势不同，央行货币政策走向也各异。其中美国货币政策正走向紧缩的缓慢过程；中国则因内部经济成长缓慢而进行财政、货币政策的微宽松。

美联储日前会议中官员修正后的利率预估显示，美联储与金融市场看法出现很大分歧，投资人对于未来利率水准的预期远低于美联储官员自身预估。

中国方面则在经济增长放缓疑虑下，推出刺激政策。但日前官方明确表态不会采取大规模刺激经济的政策，坚持不扩大财政赤字，既不放松也不收紧银根。

而欧洲央行总裁德拉吉则表示，欧洲央行准备好动用额外的非传统工具，必要时微调目前刺激通胀和欧元区经济成长的举措。

**房价已控**

台湾央行同时表示，上季加强金融机构房贷风险控管措施实施以来，不动产贷款集中度降低，特定地区购屋及高价住宅贷款成数下降，贷款利率上升，有助金融机构健全经营，促进金融稳定。

日前针对工业区土地被炒作的情况，央行也强调，经过调查仍将密切注意银行办理工业区土地抵押贷款，并进行专案检查。

彭淮南表示，现在房价是平稳，甚至看未来可不可以下来一点。至于日前经济部工业局去清查工业区闲置土地有878公顷，但其中仅有64亿台币以此抵押借款，金额不大。央行本次若动用选择性信用管制去限制贷，较难收其效。

“它不来借钱也没办法，这事情用道义说服可能比较有用，”他表示。

针对人民币议题部分，彭淮南表示，关于每日两万人民币兑换上限，央行已与大陆沟通过，相信香港开放了以后，台湾的兑换上限也会同步放宽。

而在国际板美元债对台债的影响方面，彭淮南则显得语带保留。