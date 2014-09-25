台湾汇市：台币收创五个月低位，因台股跌破重要关卡且外资汇出

* 国际美元走强，看空台币仓位创三年高位

* 台股跌破重要关卡且外资汇出，出口商趁机抛汇

* 央行利率决议符合预期，留意货币政策转中性

* 明日实质交易暂估在30.250-30.350

路透台北9月25日 - 台币兑美元 周四收创五个月低位。交易员表示，因国际美元走强，看空台币仓位创三年高位、台股跌破重要关卡且外资汇出，但出口商也趁机抛汇。

台湾央行今日在理监事会议做出维持利率不变决议。交易员指出，此符合市场预期，不过也需留意货币政策自适度宽松转趋中性的讯号；惟近期影响台币最主要因素仍来自股市及外资动向，外资汇出不止，台币就持续偏弱。

“外资还在买(美元)，不知他们在想什么，股市应该没有暴跌的危机。〞一位外商银行交易人士说。

台湾央行总裁彭淮南今日也在理监事会后记者会中称，受市场预期美国明年升息影响，国际资金已开始出现移转。

“(资金)不会等到升息才动，最近已经开始，今天台币贬值就是因为外资汇出。〞他说。

路透调查显示，亚洲多数新兴亚洲货币人气在过去两周都恶化，台币空仓达到三年来最高。根据周二至周四路透对16名外汇分析师所做的调查，看空台币 的仓位升至2011年9月以来最高水平。而自4月份以来，台币的市场人气原本持续乐观。

不过出口商也趁美元走强之际为季底作帐抛汇，交易员即表示，今日出口商在台币贬至30.30价位附近有扩大卖出美元。

台湾央行周四理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。彭淮南在会后记者会上表示，央行业务局已把超额准备压低，今年货币政策立场相对去年偏紧。分析师认为，央行已启动公开操作改变货币政策调性，台湾明年上半年即有机会升息。

台湾股市周四收跌近1%至四个月新低，表现远逊于区域股市。分析师指出，台股盘中跌破关键性技术位置，打击市场持股信心，并引发失望性卖压出笼，后续线型已经转弱，短线将震荡往下整理。

外资9月转卖超台股，根据证交所统计，截至今日为止，外资9月累计卖超台股390.64亿台币，已是去年8月以来单月最大卖超金额。外资且已连续12个交易日卖超共计655.79亿台币。

外资并转向汇出。台湾金管会周四表示，累计目前为止外资净汇入共1,930亿美元。根据路透计算，9月至目前为止，外资汇出16.2亿美元。

交易员预期，明日台币兑美元实质交易区间料在30.250-30.350。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点自折价转为小幅溢价，一个月远汇报价 尾盘在30.310/30.330左右，上日纽约盘收在30.195。

今日台币兑美元收创五个月低位，前波收盘低位为4月25日的30.320。台币今日主要交易区间在30.241-30.300，上日交易区间在30.230-30.255。

本周全球重要经济事件与数据包括：

9/25(四)：欧元区8月M3货供额、美国8月耐久财订单和一周请领失业金数据、美国9月Markit综合PMI初值、韩国9月消费者信心指数、日本全国8月CPI和东京地区9月CPI、亚特兰大联储总裁洛克哈特发表讲话。

9/26(五)：德国10月GfK消费者信心、美国第二季GDP终值。

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