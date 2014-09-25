《中国债市每日综述》现券收益率随IRS冲高回落，关注经济数据

* 现券收益率冲高回落，追随IRS走势

* 公开市场净回笼+准备金补缴

* 但资金供给仍无忧

路透北京9月25日 - 中国银行间现券收益率周四冲高回落。早盘阶段性获利了结需求仍在，然午后在利率互换(IRS)掉头回落带动下，现券收益率亦不断缩窄日内涨幅，并最终转为下跌。

交易员表示，午后人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 的突然转跌是跟随海外市场走势，暂先关注即将公布的PMI等国内更多经济数据。

“大约下午2点半，国债期货最明显，成交量放大被拉升，IRS也动了，然后是现券，”华中一券商交易员称，“有传言说对贷款符合投向的银行定向降息，不懂，都是传闻，...总之下午海外IRS下来了，国内这边也下。”

上海一银行交易员认为，从公开信息中尚未找到合理原因解释今日盘面异动，猜测海外资金推低IRS或因对国内宏观基本面前景看法偏淡，将关注更多的经济数据再做判断。

汇丰9月中国制造业采购经理人指数(PMI)终值及中国9月官方制造业PMI将分别于下周二(9月30日)和下周三(10月1日)公布。(欲浏览中国公布经济指标日程预告,请点选 )

一级市场方面，周四上午进出口行招标两期债，其中三个月期贴现金融债中标收益率3.9832%，七年期固息增发债中标收益率4.7838%，与当时二级水平相差不大。

剩余期限约6.31年的国开行固息债140203券最新报价收益率 为4.68%/4.65%，上交易日尾盘为4.70%/4.67%

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 今日收报94.594元人民币，较上日结算价涨0.19元，或0.20%。

**例行缴准日资金供给仍无忧**

中国银行间资金市场周四主要回购利率 稳中继续小幅走跌。交易员表示，尽管今日央行公开市场小幅净回笼、国库现金定存500亿到期，叠加部分新股申购及季末例行存款准备金上缴，但仍未撼动资金供给充裕格局。

他们并指出，虽然自银监会出台存款偏离度新规之后，银行季末冲存款时点提前，存款准备金上缴量较此前增多，不过对资金扰动相对有限；同时场内依旧零星可见部分机构减点融出隔夜和长期限资金。

“一个字松啊，虽然有正回购、国库现金到期等，但是市场仍旧纹丝不动，”上海一银行交易员称，仍可见机构减点出隔夜、21天期限品种的。

他并指出，对于银行间各期限品种而言，不少机构为了缓解节后第一天(10月8日)的备付压力，跨季需求反而更青睐14天品种而非七天期限品种；不过整体需求感觉亦寥寥无几，出资方仍占据多数。

中国央行在先后施以SLF(常备借贷便利)和大幅下调正回购利率两剂政策猛药后，本周公开市场动作趋于平缓。尽管转为小幅净回笼，但因季末资金面持续宽松影响有限，正回购利率则止跌走稳。在政策加码后，短期将进入缓冲期以观察效果。

本周沪、深两个交易所共有12支股票首次公开发行(IPO)，其中三支网上申购日为今日。(欲浏览中国已公布新股发行上市日程表，请点选 )

而对于今日例行存款准备金调整，华南另一银行交易员表示，虽然自银监会存款偏离度新规出来后，机构月末、季末揽存时点提前，致今天缴准的量比往常规模大一些，但是跟5,000亿的SLF相比，总量并不算什么，最关键的在于央行的态度还是稳健偏松的，所以总体对近期及季末流动性并无太大担忧。

今日银行间市场质押式回购总成交金额10,679.95亿元，接近年内高点，上日为9,965.17亿元。其中，隔夜品种为8,272.37亿元，上日为7,929.23亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.6744 2.6805 -0.61 8,272.37

七天 3.4168 3.3348 +8.20 926.66

14天 3.5404 3.5766 -3.62 1,088.61

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 17.0000 3.1700 +1,383.00 27.03

七天 12.6000 9.1000 +350.00 2.74

14天 4.6100 4.5800 +3.00 1.21

回购定盘利率

其中:隔夜 2.7500 2.7600 -1.00 --

七天 3.2500 3.3400 -9.00 --

14天 3.5600 3.3500 +21.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.6770 2.6910 -1.40 --

七天 3.2550 3.1420 +11.30 --

三个月 4.5620 4.5741 -1.21 --