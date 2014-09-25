路透调查：日经指数年底料上涨3%，明年或因宽松政策而继续攀升

中国经济：今年首季PPP项目落地增长28%，仍保持加快态势--财政部
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透东京9月25日 - 周四公布的一份路透调查显示，日本股市日经指数年底前预计将上涨约3%，因市场预期日圆走弱会提高出口商获利。
日经指数上周大涨至接近2008年金融危机前的高位，因日圆兑美元 跌至六年低位后，出口商股价大幅上升。
不过，今年迄今为止，日股仍然下跌了不到1%，相比之下，2013年的涨幅接近57%，当时日本央行出台了激进的货币宽松政策。
根据上周对54位分析师的调查中值，年底日经指数将较周三收盘位16,167.45点上涨3%，至16,600点。6月调查预测结果为17,000点。
分析师预计日经指数在2015年6月和2015年底将分别达到17,025和17,800点水准。
12月底预测值的区间在13,520-18,070点，明年6月和年底预测值的预估区间分别为9,000-19,000点以及7,000-19,500点。
“日圆走弱是日本股票市场现在的主要推动力，投资者希望公司的获利能够上升。”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi说。
分析师表示，日本股市走高的另一个原因，是日本央行有可能会继续放宽政策。
“投资者认为通胀目标很难达到，”法国巴黎银行首席日本证券策略师Shun Maruyama说。
“我预计日经指数在明年春季会表现很好，因受到日本经济复苏的支持。不过，通胀目标看来并不容易实现，我们预计将会有额外的宽松政策出台，这会进一步提振股市。”(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透北京5月4日 - 中国财政部副部长史耀斌称，今年第一季度仍然保持PPP(政府和社会资本合作)项目落地加快的良好态势，净增落地项目增长28%。
路透北京5月4日 - 中国东北特钢破产重整进展及相关风险备受市场关注。大连银监局副局长张兆君周四称，当前东北特钢的破产重整正在有序推进；银行业对其授信敞口约440亿元人民币，其中大连辖区银行的授信敞口量为221亿元。
新加坡国际企业发展局(IES)公布的最新数据显示，截至5月3日当周，新加坡中质馏分油库存减少3.6%，至两周低位1,173.2万桶。