路透调查：日经指数年底料上涨3%，明年或因宽松政策而继续攀升

路透东京9月25日 - 周四公布的一份路透调查显示，日本股市日经指数年底前预计将上涨约3%，因市场预期日圆走弱会提高出口商获利。

日经指数上周大涨至接近2008年金融危机前的高位，因日圆兑美元 跌至六年低位后，出口商股价大幅上升。

不过，今年迄今为止，日股仍然下跌了不到1%，相比之下，2013年的涨幅接近57%，当时日本央行出台了激进的货币宽松政策。

根据上周对54位分析师的调查中值，年底日经指数将较周三收盘位16,167.45点上涨3%，至16,600点。6月调查预测结果为17,000点。

分析师预计日经指数在2015年6月和2015年底将分别达到17,025和17,800点水准。

12月底预测值的区间在13,520-18,070点，明年6月和年底预测值的预估区间分别为9,000-19,000点以及7,000-19,500点。

“日圆走弱是日本股票市场现在的主要推动力，投资者希望公司的获利能够上升。”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi说。

分析师表示，日本股市走高的另一个原因，是日本央行有可能会继续放宽政策。

“投资者认为通胀目标很难达到，”法国巴黎银行首席日本证券策略师Shun Maruyama说。