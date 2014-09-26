更正-路透调查：日经指数年底前料上涨1.4%，明年或因宽松政策而继续攀升(9月25日)

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(更正：因英文原文有误，根据周四日经指数收盘价位，修改内文第一至四段相关数字)
路透东京9月25日 - 周四公布的一份路透调查显示，日本股市日经指数年底前预计将上涨约1.4%，因市场预期日圆走弱会提高出口商获利。
日经指数本周大涨至接近2008年金融危机前的高位，因日圆兑美元 跌至六年低位后，出口商股价大幅上升。
今年迄今为止，日股上涨0.5%，相比之下，2013年的涨幅接近57%，当时日本央行出台了激进的货币宽松政策。
根据过去一周对54位分析师的调查中值，年底日经指数将较周四收盘位16,374.14点上涨1.4%，至16,600点。6月调查预测结果为17,000点。
分析师预计日经指数在2015年6月和2015年底将分别达到17,025和17,800点水准。
12月底预测值的区间在13,520-18,070点，明年6月和年底预测值的预估区间分别为9,000-19,000点以及7,000-19,500点。
“日圆走弱是日本股票市场现在的主要推动力，投资者希望公司的获利能够上升。”瑞穗证券策略师Nobuhiko Kuramochi说。
分析师表示，日本股市走高的另一个原因，是日本央行有可能会继续放宽政策。
“投资者认为通胀目标很难达到，”法国巴黎银行首席日本证券策略师Shun Maruyama说。
“我预计日经指数在明年春季会表现很好，因受到日本经济复苏的支持。不过，通胀目标看来并不容易实现，我们预计将会有额外的宽松政策出台，这会进一步提振股市。”(完)
(编译 洪曦; 审校 田建华)
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