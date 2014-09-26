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货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 09:02 BJT

中国货币市场：七天回购开盘报3.25%，上日加权利率3.4168%

路透上海9月26日 - 中国银行间市场基准资金利率之一--七天期质押式回购利率 周五开盘报在3.25%，上日该期限加权平均利率为3.4168%。具体如下：

今日开盘价 上日收盘价 上日加权收盘价

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3.25% 3.50% 3.4168%

周四银行间市场质押式回购总成交金额10,679.95亿元，接近年内高点，上日为9,965.17亿元。其中，隔夜品种为8,272.37亿元，上日为7,929.23亿元。(完) (发稿 吴芳；审校 林高丽)
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