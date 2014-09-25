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债券 | 2014年 9月 25日 星期四 15:53 BJT

英国金融：政府展开行动，拟将Libor定价新法扩及汇市等其他指标

路透伦敦9月25日 - 英国政府周四采取第一步行动，准备将规范伦敦银行间拆放款利率(Libor)定价的新法扩大，管辖范围涵盖其他多种金融指标参考价位，特别是汇率。

英国财政部指出，已针对扩大新法至其他七种主要指标，展开意见征求，包括伦敦时间下午四点的WM/路透外汇定盘。

伦敦金及白银定盘、洲际交易所(ICE)布兰特原油期约、及英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)，都在这次意见征求的指标之列。

政府将在明年6月公布最后检讨报告。(完) (编译 蔡美珍；审校 杜明霞)
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