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债券 | 2014年 9月 25日 星期四 16:31 BJT

欧元债市：美债/德债利差逼近15年高位，因利率前景不同

欧洲方面，德国9月Ifo企业景气判断指数下滑，欧洲央行总裁德拉吉称，已准备好必要时进一步刺激经济。

许多市场人士认为，欧洲央行已将指标利率降至近零，且推出购买资产担保证券及有担保债券，终究会展开量化宽松(QE)。

德国10年期公债收益率(殖利率) 持平报1.01%，美债收益率下跌1个基点，至2.56%；美债收益率在纽约市场上涨4个基点后，欧洲盘初回落。

美债与德债收益率之差达155个基点，逼近日前创下的15年高位158基点。

“美国楼市数据较预期强劲，令美债略为承压....德债目前下档空间相当有限，因市场益发预期欧洲央行将被迫采行QE，”RIA资本市场债券分析师Nick Stamenkovic称。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译/审校 高琦/蔡美珍/张若琪)
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