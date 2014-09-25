《路透晚报》--9月25日日间新闻摘要（国际版）

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--亚洲开发银行将今年东南亚经济增长预估下调至4.6%

亚洲开发银行(ADB)周四下调了2014年东南亚的经济增长预估，因泰国今年稍早的政治动荡以及印尼出口商品价格走软等因素影响。ADB预测，东南亚经济今年预计增长4.6%，7月和4月时的预测分别为增长4.7%和5.0%。

ADB称2015年东南亚经济增长可能加快至5.3%，不过仍低于7月和4月时预测的增长5.4%。

ADB维持中国2014和2015年的增长预估不变，称相较于2013年增长7.7%，中国今明两年的增长率料依次放缓至7.5%和7.4%。

--ECB总裁预计下半年经济温和增长，受助于激励政策--报载

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉预计，欧元区经济下半年温和增长，受助于欧央行近期的激励举措，以及承诺必要时采取更多行动。在周四刊登的采访中，德拉吉警告地缘政治紧张局势升温，可能损害企业和消费者信心。不过他表示，对俄罗斯制裁与反制裁目前对欧元区经济影响有限。

德拉吉还称，结构改革不充分，可能对欧元区商业环境造成压力。他重申，欧洲央行已准备好在必要时采取更多措施，不过央行预计欧元区不会出现日本式的通缩。

--新西兰央行总裁称新西兰元汇价不合理且难以为继

新西兰央行总裁惠勒再度发出警告，称汇价难以为继且并不合理。惠勒重申了新西兰央行过去两次利率声明稿中的言论。他表示，汇价并未反映出商品价格的下跌。受其讲话影响，新西兰元全线下跌，兑美元下探至0.8026的一年新低。新西兰元指数下跌0.2%，至77.85，为2月以来最低。

--澳洲数据：截至8月的三个月职位空缺小幅减少

澳洲截至8月的三个月总体职位空缺小幅减少，此前触及一年多高位，这表明劳动力需求温和增长。数据显示，截至8月的三个月总体职位空缺减少0.7%，之前三个月为增加2.4%。职位空缺为145,800个，较去年同期仍增长4%。

--英国央行称若生产率不与薪资同步增长，必须更快地调整利率

英国央行副总裁夏菲克在接受媒体采访时表示，如果薪资增长的同时生产率没有提升，英央行将不得不更快地调整利率。

“如果预计薪资增长，而生产率也表现不错，我们就可以等更久一点；如果薪资增长的同时生产率没有提升，我认为我们必须更快地调整利率，因为通胀压力将会积聚，”夏菲克表示。

[市场摘要]

--日本股市：日经指数创七年新高，日圆走软和强劲美国数据提升风险偏好

日经指数周四触及七年新高，因强劲的美国经济数据和持续走弱的日圆提振了投资者风险胃纳，买盘从出口类股扩展到更广泛行业，提振整体大盘走势。日经指数收升1.3%，至16,374.14点，为2007年11月以来的最高收盘位。东证股价指数上涨1.5%至1,346.43点。JPX-日经400指数上涨1.6%至12,246.68点。

--中国股市：沪综指微收升续创近19个月新高，但获利回吐压力显现

沪综指微收升，续创近19个月收盘新高。分析师指出，虽然股指惯性创下本轮反弹以来新高，但因昨日领涨的券商等板块今日回调，再加上国庆长假将至，部分投资者选择获利离场，午后股指逐级后退，盘中涨幅几尽数回吐。

沪综指收报2,345.103点，涨1.528点或0.07%，日高为2,365.154点；前一收盘高点为去年3月6日的2,347.18点。A股今日成交1,890亿元人民币，上日为1,853亿元。

沪深300指数收报2,436.965点，跌0.20%；沪深300指数期货主力10月合约尾盘报2,458点，跌0.28%，成交958,072手。

--香港股市：恒指跌至九周低点，博彩类股跌幅居前

香港股市收盘创逾九周最低。民主活动人士准备在10月1日举行大规模“占领中环”抗议活动，从而点燃了香港失稳忧虑，进而打压港股。

恒生指数收盘跌0.6%，至23,768.13点，为7月21日以来最低收盘点位。恒生国企指数跌0.7%。

--全球汇市：欧元兑美元跌至22个月低位，因欧美利率前景差异

欧元兑美元触及22个月低位，因美联储和欧洲央行政策前景存在差异，利差明显对美元有利。

欧元兑美元在EBS电子交易平台跌至2012年11月来低点1.2730，日内跌0.3%。

美元指数涨至四年新高85.342，有可有创出连续第11个周线涨幅。

受新西兰央行总裁言论打压，新西兰元自2013年9月中以来首次跌破0.8美元。新西兰元最低跌至0.7948美元，日内跌幅1.6%。

澳元兑美元亦跌至八个月低点0.8792美元，日内下跌1%。

美元/日圆最新报109.18，涨约0.1%。

--欧元债市：美债/德债利差逼近15年高位，因利率前景不同

10年期美国公债较可比德债的利差处于15年高位附近，因市场正在衡量欧美截然不同的利率前景，美联储向升息方向前进，而欧洲央行则有可能进一步放宽政策。德国10年期公债收益率(殖利率)持平报1.01%，美债收益率下跌1个基点，至2.56%。美债与德债收益率之差达155个基点，逼近日前创下的15年高位158基点。

--金属期市：伦铜由涨转跌，镍价依然高企

伦铜一度因央行官员发表的经济利好言论而上涨，但后受获利了结打压下跌。0822GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜跌0.57%至每吨6,703.25美元。今日稍早一度上探每吨6,766美元。

上海期交所主力12月期铜合约回落到每吨48,150元人民币，脱离日高48,500元。

LME期镍稍早一度上涨逾100美元，最新报下跌0.66%至每吨17,286美元。

--国际油市：布兰特原油持稳在近97美元水准，供给过剩仍困扰市场

布兰特原油持稳在每桶近97美元的水平，之前从26个月最低水准反弹，但供给充裕仍给市场施加压力。0824GMT，11月布兰特原油下跌0.09美元，至每桶96.86美元，周三时曾触及2012年7月以来最低。美国原油期货下跌0.14美元至每桶92.66美元。

--全球金市：现货金跌至多月低位，因美元触及四年高点

金价延续跌势，跌至多月低点，因美国经济数据乐观，打压了黄金的避险魅力，且美元指数升至四年高位。投资者将关注周四稍晚出炉的更多美国数据，以判断美国经济力道，及其对美联储货币政策和美元的影响。

现货金跌至每盎司1,206.85美元，在0827GMT反弹至1,209.20美元。