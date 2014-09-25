新闻稿：台湾央行决议重贴现率维持1.875%不变

路透台北9月25日 - （以下为台湾中央银行理监事联席会议决议新闻稿）

一、本日本行理事会一致决议： 本行重贴现率、担保放款融通利率及短期融通利率分别维持年息1.875%、2.25%及4.125%不变。

二、本行利率政策主要考量因素如次：

(一)近期全球景气虽持续复苏，惟主要经济体表现不一；其中，美国、英国温和成长，中国大陆仍缓，欧元区及日本疲弱。由于美国Fed资产购买计画行将结束、欧洲央行则采行进一步宽松货币措施，以及地缘政治风险等，国际景气仍具不确定性，近期国际机构普遍下修本年及明年全球经济成长率预测值，惟明年将优于本年。

(二)国内方面，全球景气和缓扩张可望带动我国出口成长；惟食安问题冲击消费信心，将影响民间消费成长，加以民间投资成长可能略缓，主计总处预测本年第4季经济成长率降为3.08%，全年为3.41%；预期明年全球景气升温，国内外需求缓步扩增，经济成长率将略升为3.51%。 劳动市场方面，由于景气升温，就业人数持续增加，1至8月平均失业率为3.99%，系近6年同期最低。

(三)受仔猪疫情等供给面因素影响，食物类价格攀高，本年8月消费者物价(CPI)年增率升至2.07%，1至8月平均CPI年增率则为1.39%；主计总处预测全年为1.64%，涨幅尚属温和。

展望明年，国际原油及谷物等原物料价格平稳，国内需求缓升，通膨预期温和，主计总处预测CPI年增率降为1.46%。

(四)因应景气复苏，本行透过公开市场操作，弹性调节市场资金，维持银行超额准备于适中水准，金融业隔夜拆款利率持稳，银行授信稳定成长，货币总计数M2成长率维持于目标区内；本年1至8月平均M2年增率为5.83%。

监于全球景气仍存在不确定性，益以国内产出缺口仍为负值，通膨展望温和，本行理事会认为维持政策利率不变，有助物价与金融稳定，并促进经济成长。本行将持续密切注意国内外经济金融情势变化，弹性运用货币政策及总体审慎政策工具，以达成本行法定职责。

三、上次本行理事会决议加强金融机构房贷风险控管措施，实施以来，不动产贷款集中度降低，特定地区购屋及高价住宅贷款成数下降，贷款利率上升，有助金融机构健全经营，促进金融稳定。

为促请银行审慎办理工业区土地抵押贷款业务，本行前于上年12月督促银行落实工业区土地抵押贷款之风险控管，经查银行多已配合订定自律规范，本年以来，该项贷款成长亦已趋缓。未来本行将持续密切注意银行办理工业区土地抵押贷款情形，并进行专案检查。

四、新台币汇率原则上由外汇市场供需决定，如遇不规则因素(如短期资金大量进出)及季节性因素，导致汇率过度波动与失序变动，而有不利于经济与金融稳定之虞时，本行将本于职责维持外汇市场秩序。(完)