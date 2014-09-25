更新版 1-台湾货币市场：一周短率区间高位持稳，跨季资金流动性极差

* 一周短率区间高位维持在0.55%，但流动性差

* 跨月资金缩手令拆入方叫苦连天

* 债券附买回利率持平 (更新拆款数据及存单细节)

记者 高洁如

路透台北9月25日 - 台湾银行间短率周四高位持稳，但跨季底的资金流动性很差。调度人士表示，随着大型金融机构缩手跨季资金供给，连带一挂中小型银行也一并退屈幕后。他们认为，相较上季，目前为止本季底多钱的大型银行少了许多，不排除利率再向上攀高。

他们指出，不少大型银行原先6月底持续供应拆出，但是本季以来在市场供给方销声匿迹。这可能令季底的资金情势更不乐观。而明日除了是周末之外，又有大额债券交割，利率易升跌难跌。

〞跨月资金根本没有流动性。大家只能眼巴巴的望着最后一天BIS过关的人要不要出来放钱。〞

银行间为顾及月底资本适足率(BIS)计算，跨季资金供给方仍为少数，银行跨季拆款以到期续作为主，新承作跨季拆款资金难觅。

他们也说，不少银行由于内规规定，季底之际拆出资金先暂停，放款先行，待资本适足率过关之后，才能进行拆款交易。因此也可能愈到季底结束日，反而有多余资金可供拆出。

台湾央行稍早举行理监事会议后宣布，重贴现率维持在1.875%不变。这是央行连续13季维持利率不变，符合市场的预期。分析师大多预估明年上半年央行升息机率高。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.387%；今日区间暂落在0.295-0.430%，上日为0.295-0.420%；一周拆款利率区间在0.380-0.550%，上日亦同。两周拆款利率区间则在0.390-0.560%，上日在0.388-0.550%。

**短票利率走高**

短票市场方面，大型票券商指出，因特定的大型金融机构并未入场供给资金，连带使中小型银行同步缩手。票券商顿失跨月资金来源下，叫苦连天。

〞今天很不ok, 我大概要拆隔拆才关得了门，〞一票券商交易员说。

票券商资调人士并称，原先市场可跨月的银行由四家剩下一家，让市场重拾保守心态，跟着大型银行关门，这情况有可能持续至月底，短票的利率也可能随之走高。

今日票券商与银行承作的跨季/跨月自保短票利率主要成交在0.64-0.65%，少数成交在0.66-0.71%。这较上日略走高。上日主要成交在0.61-0.64%，少数成交0.65-0.70%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率落在0.649%，前日则为0.630%，短票利率有持续走高之势。

台湾央行共发行3,972.5亿台币存单。与今日存单到期金额3,982亿相较，存单发行余额减9.5亿。 周五存单到期1,108.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为131亿台币，累积超额准备为2,155亿台币、加计前期1%的超额准备为2,760亿台币。

**债券附买回持平**

债券市场附买回(RP)利率周四虽大致持平上日，但少量跨月利率略有走高。交易商表示，明日金融债及公债交割总计逾500亿台币，今日市场提前备妥明日需求，令投信端赎回增多，银行短钱供应较少。

市场人士指出，投信明显受到明日大额交割的影响，今日资金多缺不一，即使今日尚未采取动作，也有投信已向承作对象发出明日将走钱的预告，略增加资金调度难度，但利率走升幅度不大，显示市况仍算稳定。

〞今天找券的投信少很多，跨月的利率就有点上来。〞一本地证券商交易员说。

交易员指出，本季的季底效应在债券RP市场反应温和，明日预料大额交割在今日先行消化部分压力后，应不至于再推高利率。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，少量跨月利率升1基点至0.65%。

票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.53-0.55%，少量跨月利率以0.57%为主，票券商的极短天期利率在0.46-0.48%，则与上日相同。