台湾央行：货币目标化机制能稳定物价，暂无改弦易辙之必要

路透台北9月25日 - 台湾央行周四在理监事会后提供的参考资料指出，其所实施的货币目标化机制，让物价能维持低且稳定，现阶段似无改弦易辙之必要。

央行表示，实务上台湾央行除货币总计数外，仍关注通膨预期、汇率走势、信用状况、资产价格及产出缺口等重要经济金融指标，堪称系采“折衷的货币目标化”(eclecticmonetary targeting)机制，与IMF定义美联储(Fed)、欧洲中央银行(ECB)系采“折衷的通膨目标化”(eclecticinflation targeting)机制概念上一致。

对于外界建议台湾央行改采通膨目标化机制，央行认为，历经全球金融危机已证实此一机制存在诸多缺陷，恐非理想的货币政策架构。

央行的参考资料甚至援引总裁彭淮南在2005年第四季理监事会议后的记者会上指出，“货币政策不能像穿衣服一样跟随流行，而应选择适合自己的衣服。”

台湾央行称，目前央行以货币总计数M2作为货币政策中间目标，主因M2与物价及经济活动间的长期关系，较为密切且稳定。

根据国际货币基金组织(IMF)统计，截至2013年4月底止，其会员国中采汇率目标化机制者有92国，货币目标化机制者有26国，通膨目标化机制者有34国，其他类型者(钉住多项名目指标)则有39国。

**引用BIS称央行可干预汇市**

除货币政策外，台湾央行也在参考资料中对采行的汇率政策多所着墨。

对于外界部分论者指台湾的汇率政策阻碍了金融业务发展，央行表示，汇率稳定与金融稳定是金融业务发展的基本条件，而非阻碍因素。香港、新加坡及瑞士均为小型开放且贸易依存度高的经济体，均采取汇率稳定政策，并无碍其金融中心角色。

央行指出，事实上就政策面的角度，汇率政策与货币政策是等量齐观。所谓一个汇率政策主宰另一个货币政策的说法，是外界误解。

〞简单讲，跨国资本移动才是影响货币政策自主性最重要的因素。〞资料指出。

台湾央行并引用国际清算银行(BIS)指出，鉴于新兴亚洲与全球金融体系的整合程度加深，全球金融循环的波动对于新兴亚洲有重大影响，其中资本移动对各国的金融循环影响尤深，央行应考虑采行三支柱的货币政策架构。

该三支柱为：第一支柱为传统的短期总体经济稳定，央行须在通膨率与经济产出间做出取舍；第二支柱为金融稳定，避免央行仅专注物价稳定，忽略金融稳定；第三支柱为汇率管理，为避免汇率过度波动，央行可干预汇市。