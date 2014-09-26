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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 16:58 BJT

台湾债市：103/15期五年公债中，银行业买超11亿台币

路透台北9月26日 - 台湾柜台买卖中心周五公
布，债券等殖成交系统中，五年公债103/15A0311
5=TWO交易资料如下：(单位：亿台币)

    五年公债103/15期：
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     42.50     31.50       +11.00
     票券业      2.00      2.00            0
     证券业     17.50     28.50       -11.00
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