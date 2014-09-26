《综述》中国钢铁需求14年来首降，受经济减速影响

中国最大的国有钢贸商--中钢集团 早前对财经媒体财新网表示，由于有应回笼资金未按时到账，公司正面临财务问题，但否认了关于该公司因为有100亿元人民币贷款逾期而陷入困境的传言。

**中国城镇化建设将再持续十年**

王晓齐称，由于钢铁消费放缓，今年1-8月中国铁矿石供应超过需求8,100万吨。

但淡水河谷的铁矿石市场营销全球主管Claudio Alves认为，“中国的城镇化建设开发周期还将再持续十年”，表明中国的铁矿石需求将保持强劲。

淡水河谷是全球最大的铁矿石厂商，计划到2018年将铁矿石年产量从去年的3.06亿吨提高至4.53亿吨。

全球第二大铁矿石厂商力拓对此表示认同，该公司也认为长期基本面依然强劲。“我们预计中国人均钢铁消费量增长的势头最长能持续到2030年...力拓维持其评估不变，即中国的粗钢需求将在2030年达到约10亿吨，”力拓铁矿石业务的亚洲总裁Alan Smith说。

但中国宝钢总经理戴志浩称，铁矿石将维持当前的低价位，他重申中国的钢铁产量将在2018年左右触顶，峰值大概会在8-9亿吨。

“我个人感觉价格下跌是新现状。看看行业内部的利润分布情况，看看供需关系，就会觉得当前价格是合理的。哪怕再低点也算合理，”戴志浩说。(完)