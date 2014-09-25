金砖国家：9月25日股汇市收盘纵览

路透9月26日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月25日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收跌0.93%，报1,025.63点。
中国股市：沪综指微收升续创近19个月新高，但获利回吐压力显现
香港股市：恒指跌至九周低点，博彩类股跌幅居前
中国汇市：美元指数创四年新高拖累人民币小幅收低，中资大行结汇力撑
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巴西股市：指标圣保罗交易所Bovespa指数 下跌1.52%，报55,962.08点，受银行和国营石油公司Petrobras 的跌势所拖累。
巴西汇市：巴西雷亚尔下挫逾1%，因大选结果不明朗及全球厌恶风险情绪
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南非股市：收跌，跌至近四个月来最低位，由于金属价格不振，打压Harmony Gold 等矿业股。指标Top-40绩优股指数 下跌1.18%至44,345点。综合指数 跌1.1%至49,503点。
南非汇市：兰特兑美元跌至近八个月低位，因美元兑主要货币持续走强
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印度股市：连续第三日下跌，因上日最高法院取消了大多数1993年以来的煤田分配后，银行股和其他煤矿相关类股仍承压。指标BSE指数 收跌1.03%，收报26,468.36点。NSE指数 亦跌1.13%，收报7,911.85点。
印度汇市：印度卢比兑美元跌至一个半月低位，受累于国内股市大跌及进口商的美元买需，但央行出手止跌。印度卢比兑美元 收报61.34/35，周三收盘价为 60.96/97。卢比盘中一低见61.4150，为8月8日以来最低，日内下跌0.6%，创下9月15日以来最大单日跌幅。
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俄罗斯股市：指标股指 跌1.15%，报1,175.590点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌1.03%，报638.93点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌0.9%，报38.4915卢布；卢布兑欧元 跌0.68%，至49.1000卢布。(完)
(编绎 戴素萍 审校 孙茉莉)