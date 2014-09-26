美国个股：英特尔将投资中国展讯通信和锐迪科微电子--消息

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
本周中国对可能达成交易有数项报导，其中新浪援引未具名消息人士报导称，英特尔将以15亿美元收购紫光集团20%股权。
在执行长克兰尼克(Brian Krzanich)领导下的英特尔，推进了一系列交易和策略，以确保其芯片技术扩大切入智能手机和平板电脑市场。在这笔最新投资前不到六个月，英特尔与中国芯片生产企业瑞芯微电子达成协议，利用英特尔架构和品牌生产廉价平板电脑芯片。
尽管英特尔在开发笔记本电脑和台式电脑处理器方面表现卓越，但在设计片上系统(System On Chip/系统单晶片)方面欠缺经验；片上系统是移动设备的关键处理器，综合了调制解调器(modem)、无线网络(WiFi)和记忆等功能。
今年迄今英特尔股价累计涨32%，部分归因于市场对个人电脑需求趋稳。
在周四美股交易中，英特尔收低1.75%，报34.14美元。(完)
(编译 于春红; 审校 张明钧)
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