美国经济：亚特兰大联储总裁称需求疲弱或令加息时间表存疑

鉴于近期的数据，“我很难下结论说，针对那个目标我们已经有所进展，”洛克哈特表示，“我个人的看法是，从根本上说，通胀正在反映仍然温吞的需求情况...在目前这个时点，我更加关心通胀持续不达标，”而非部分美联储人士警告的通胀失控问题。

他也提到在现任主席叶伦任内形成的一种指导原则--比起等待时间过长而导致通胀率高于预期，贸然升息的结果会更糟，有可能损及复苏。

“比起冒着可能有点晚的风险耐心等待，贸然做出决定调转航向要更糟糕，”他表示，“当我们开始改变政策时，要对前景有信心。”

因此，即便许多分析师将他们对美联储升息时点的预估，提前至2015年较早之时，洛克哈特仍表示，他预期“升息时机成熟的时间点在2015年中或更晚。”

洛克哈特的评论，对美联储中立派人士就何时升息以及升息速度多快的观点，提供了重要的见解。美联储维持近零利率已有六年之久。他的谈话似乎支持了本周其他美联储官员发表的看法，例如芝加哥联储总裁埃文斯；后者认为美联储需要确认美国经济能够承受任何升息而不会出现滑坡。外界认为，此一论点也获得了叶伦的赞同。