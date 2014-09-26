中东情势：美法战机分头轰炸伊斯兰国，英国宣布加入联盟行动

路透纽约/贝鲁特9月25日 - 法国战机周四轰炸伊拉克境内的伊斯兰国目标，美国则对叙利亚的伊斯兰国据点发动攻击；随着英国宣布将加入行动，以美国为首的联盟对该武装分子组织的打击力道持续扩大。

武装份子在阿尔及利亚斩首一法国观光客之后，法国立即以攻击回应。激进组织称斩首法国人是为了惩罚法国是上周率先加入美国空袭行动的欧洲国家。

在美国，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)说，美国已经指认出最近几周在影片画面中持刀斩首两名美国人质的蒙面伊斯兰国成员的身分。这些残忍行径激起美国展开空袭行动。

一位熟悉调查的欧洲政府消息来源说，该名持刀男子的口音显示他来自伦敦，而且可能是来自某个移民社区。美欧官员说，确认该名男子身分的调查工作主要由英国政府机构进行。

正在纽约出席联合国大会的伊拉克总理阿巴迪(Haidar al-Abadi)周四说，他有可靠情资显示伊拉克境内的伊斯兰国成员正密谋攻击美国和法国的地铁系统。

美国高级官员以及法国国安人士说，他们并没有关于阿巴迪所言之特定威胁的证据。但纽约市警察局长说，在伊拉克提出警告后，已经加强纽约地铁及街道上的警力。

华盛顿的地铁发言人说，并无可靠讯息显示华盛顿铁公路系统将遭威胁。

伊拉克一位不愿具名的高级官员说：“目前正全面评估该情报的真实性、以及其计划已进行到甚么程度。”