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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月26日

* 头版头条:

--中国国家外汇管理局资本项目司司长郭松表示，给香港地区的RQFII额度已所剩不多，目前正在研究增加RQFII额度的相关问题，在资本可兑换方面，下一步目标是逐步取消资本项目在汇兑方面的限制。

* 其他:

--中国证券业协会消息，作为机构间私募产品报价与服务系统首只私募股权投资基金，九鼎产业并购及定增投资基金(第一期)周四开始非公开募集。

--云铝股份 发布非公开发行预案，拟向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，发行价为4.51元人民币/股，募资金额为23.81亿元，用于收购大股东资产等。

--国际航协报告显示，2014年上半年，全球两舱(头等舱、商务舱)客运量平均增长率超过经济舱客运量平均增长率，分别为3.8%和3.6%。近几个月，商业信心指数再次上涨，预计全球航空旅行需求在今年下半年将加速增长。

--从波音公司获悉，波音公司 向中国东方航空 交付了一架777-300ER飞机，是东航所订购的20架777-300ER飞机中的第一架。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
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