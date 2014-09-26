《中国报摘》--中国证券报9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 头版头条:
--中国国家外汇管理局资本项目司司长郭松表示，给香港地区的RQFII额度已所剩不多，目前正在研究增加RQFII额度的相关问题，在资本可兑换方面，下一步目标是逐步取消资本项目在汇兑方面的限制。
* 其他:
--中国证券业协会消息，作为机构间私募产品报价与服务系统首只私募股权投资基金，九鼎产业并购及定增投资基金(第一期)周四开始非公开募集。
--云铝股份 发布非公开发行预案，拟向包括控股股东冶金集团在内的不超过10名特定投资者非公开发行股票募集资金，发行价为4.51元人民币/股，募资金额为23.81亿元，用于收购大股东资产等。
--国际航协报告显示，2014年上半年，全球两舱(头等舱、商务舱)客运量平均增长率超过经济舱客运量平均增长率，分别为3.8%和3.6%。近几个月，商业信心指数再次上涨，预计全球航空旅行需求在今年下半年将加速增长。
--从波音公司获悉，波音公司 向中国东方航空 交付了一架777-300ER飞机，是东航所订购的20架777-300ER飞机中的第一架。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。