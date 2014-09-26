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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 08:05 BJT

表格：外资上周继续买超日本股票，日本投资者转为买超海外债券

路透东京9月26日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，截至9月20日当周，外资依然买超日本股票。

外资9月20日止当周在日本股市买超2,948亿日圆，前一周为买超1,366亿日圆。

日本投资人最近一周买超海外债券7,739亿日圆，前一周为卖超4,071亿日圆。

下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

外资在日本投资(负值代表卖超)：

股市 债市 货币市场

9月14日-9月20日 +294.8 +418.6 -449.5

9月 7日-9月13日 +136.6r +816.3r -418.4

日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

股市 债市 货币市场

9月14日-9月20日 +60.9 +773.9 +114.0

9月 7日-9月13日 +248.3 -407.1r -15.2

注：

--r为修正值

--债券包括受益凭证

欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)

欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完) (编译 李爽 审校 戴素萍)
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