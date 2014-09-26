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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报9月26日

* 要闻版头条：

--美滙抽升，港滙随即急转弱，创3个月低位，资金外流先兆初现。 投资界忧虑人民银行行长易帅，以及罢课「占中」等消息，港股沽压未停，重磅赌股急挫外，细价股亦现大洗仓，恒指短期仍恐下试250天线及黄金比率的23,200关。

* 其他：

--再有消息指沪港通将于10月27日开车，港交所不予置评。 香港经济民生联盟主席梁君彦则引述早前与金管局总裁陈德霖见面时表示，有信心在沪港通开通时，人民币每日上限2万元的规限可以撤销。

--低价新股暗盘再有好表现，集资仅1.1亿港元的强泰环保 ，暗盘最多升46%，收报亦升38%。未计手续费，每手帐面赚约1,050港元。

--为加快减低负债比率，玖龙纸业 在公布全年业绩时，削减派息。董事长张茵表示，预料2015年的经营环境较2014年为佳，若公司能达到盈利目标，派息一定较今年好。

--中银保诚行政总裁朱永耀指出，监管要求趋严，强积金营运商投资于风险监控及合规成本大增，令规模较小公司利润更微薄，预期未来3至5年会出现并购潮。

--沪港通即将落实，市场预期香港居民每日兑换2万元人民币的限制亦会放宽，衍生产品的交易也会活跃起来。上海商业银行预期，本港1年期人民币定存息率，年底前或高见3.75厘。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 林高丽)
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