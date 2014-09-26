英国经济：9月英格兰和威尔士房价表现迟滞--Hometrack

路透伦敦9月26日 - 地产分析机构Hometrack周五公布的调查显示，英格兰和威尔士9月出售房屋的要价为19个月来首次持平，该调查还显示伦敦房价小幅下降。

Hometrack称，9月房价自2013年1月以来首次表现迟滞，过去两个月均上升0.1%。

伦敦房价下跌0.1%，这是房价唯一下跌的地区，仅有不到1%的伦敦邮政区报告房价上涨。

该调查是今年上半年英国房价强劲上涨后，近期降温的最新迹象，部分归因于监管机构对抵押贷款申请进行更严格的审查，而且更多卖家出售房屋。

“尽管放缓可部分归因于季节性因素，包括8月表现迟滞的较小影响，但明显的因素是，受需求降低和销量下降带动，房屋中介对于市场走向较为谨慎，”Hometrack研究主管Richard Donnell称。

他称，对英国央行的升息臆测，房价泡沫的警告，以及本月苏格兰独立公投，可能都引发了楼市的不确定性。

本周稍早，英国银行业者协会(BBA)公布经季节调整数据显示，8月抵押贷款批准件数为41,588件，为12个月来最低。 另外根据英国皇家测量师学会和抵押贷款机构Halifax的数据，房价增幅大幅下降。(完)