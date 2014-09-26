版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 08:20 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月26日-10月3日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期    时间   国家   规模      发行细节
 9/26           意大             标售国库券
                利               
 9/29           意大             标售中长期债券
                利               
 9/29    1350   法国             标售国库券(BTF)
 9/30           日本             标售两年期公债
 10/1           德国   50亿欧元  标售10年期联邦债券
 10/1           英国             标售2020年到期公债
 10/2    0950   法国             标售长期政府债券(OAT)
 10/2           日本             标售10年期公债
 10/2           日本             标售三个月期贴现国库券
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  [D/DIAR
YCN]
    美债每日展望          欧元区公债市场        [GVD/EU
RCN]
    美国现货公债          英国公债市场              [GB
/CN]
    日本公债市场           中国债市                  [CN
/CN]
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-
CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     <0#EUB
MK=>

 (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐