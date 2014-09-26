《全球重要经济事件一览表》--9月26日-10月3日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
(除特别说明外，均为GMT时间)
9月26日(五)
伦敦--英国央行举行金融政策委员会季度会议。
里加--拉脱维亚央行发布经济趋势概览和2015年国家预算评估。
9月28日(日)
芝加哥--美联储前任主席贝南克在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1615)。
9月29日(一)
芝加哥--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯和美国财政部副部长拉斯金在全美商业经济协会(NABE)年会上讲话(1300)。
罗马--欧洲央行管理委员会委员维斯科参加“认知经济学”新书发布会(1600)。
9月30日(二)
伦敦--英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯在伦敦政治经济学院讲话(1730)。
维也纳--欧洲央行执委会委员劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)在年度监管大会上讲话，主题为“欧洲体系内的国家监管--实现正确的平衡”(0745)。
布拉迪斯拉发--斯洛伐克央行总裁马库赫(Jozef Makuch)就最新斯洛伐克宏观经济季度预估举行新闻发布会(1100)。
奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)在北欧联合银行(Nordea)货币经济中心的座谈会上讲话。
维也纳--市场监管机构金融市场管理局(FMA)举行年度监管会议。发言嘉宾包括：欧洲央行执委会委员劳滕施莱格、奥地利央行总裁诺沃特尼和奥地利财长Hans Joerg Schelling。
10月1日(三)
雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定。
10月2日(四)
里奇蒙--美国里奇蒙联邦储备银行与基尔世界经济研究所举行为期两日的会议，主题为“大衰退后的就业市场”(至10月3日)。
伦敦--英国央行金融政策委员会发布季度政策声明(0830)。
意大利那不勒斯--欧洲央行管理委员会会议，之后宣布利率决定并举行记者会。
美国图珀洛--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德参加一场有关美国经济与货币政策的活动(2230)。
挪威奥勒松--挪威央行总裁奥尔森与挪威央行投资管理公司副执行长Trond Grande对央行地区分支网络发表讲话。
10月3日(五)
挪威克里斯蒂安桑--挪威央行副总裁Jon Nicolaisen与央行投资管理部门的首席风险官Jan Thomsen对央行在当地的分支网络发表讲话。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
全球重要经济事件一览表
新兴市场重要经济事件预告
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
日本重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 于春红)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。