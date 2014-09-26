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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 08:19 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--9月26日-10月3日

(除特别说明外，均为GMT时间)

9月26日(五)

纽约--墨西哥央行副总裁Manuel Sanchez在美国-墨西哥商会发表讲话。(1200)

新德里--印度财政部和央行官员举行会议，讨论决定2014/15年下半年政府需从市场借贷的数量。(0930)

9月29日(一)

华沙/布拉格--路透2014年东欧投资峰会(至10月1日)。

巴西利亚--巴西央行发布季度通胀报告，报告中该央行将提供2015和2016年最新宏观经济预估。(1130)

9月30日(二)

布加勒斯特--罗马尼亚央行举行利率会议。(0900)

圣地亚哥--智利央行将公布9月货币政策会议记录。(1230)

10月1日(三)

暂无重要经济事件。

10月2日(四)

布达佩斯--主题为经济前景的商业会议，演说嘉宾包括匈牙利央行副总裁Adam Balog和央行理事Marton Nagy。

10月3日(五)

暂无重要经济事件。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 于春红; 审校 戴素萍)
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