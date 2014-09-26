欧洲经济指标预测--9月26日-10月3日****

国际油市：原油价格上涨，因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月22日当周 9月26日(五) 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -0.2% -0.4% (较上年同期) -2.0% -1.7% 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 8.5 8.6 0645 法国消费者信心指数 9月 86 86 0800 意大利企业景气指数 9月 95.5 95.7 9月29日当周 9月29日(一) 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加10.78 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加23.45 抵押贷款批准件数(千件) -- 66.569 M4货供额(较前月) -- +0.3% 0900 欧元区企业景气指数 9月 持平 0.16 经济景气指数 100.0 100.6 工业景气指数 负6.3 负5.3 服务业景气指数 正2.3 正3.1 消费者信心指数 负11.4 负10.0 消费者通胀预期指数 -- 正6.6 生产者通胀预期指数 -- -- 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -0.1% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.8% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +0.8% 2305 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 正1 9月29日-9月30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 +0.5% -1.4% (较上年同期) -1.3% +0.7% 9月30日(二) 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 9月 +0.5% +0.8% (较上年同期) +10.4% +11.0% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.3% 0700 瑞士KOF领先指标 9月 98.8 99.5 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.4 增加0.1 未经季节调整失业人数(万人) 280 290 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) -- 290.1 0800 意大利失业率 8月 12.6% 12.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 -- +0.8% (较上年同期) -- +3.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季终值 -- +5.0% (较上年同期) -- +10.6% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季终值 -- 盈余184.95 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 +0.4% +0.4% 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 9月初值 -0.2% +0.2% (较上年同期) +0.1% -0.1% HICP(较前月) +1.9% -0.2% (较上年同期) -0.2% -0.2% 0900 欧元区失业率 8月 11.5% 11.5% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -1.6% 10月1日(三) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 9月 52.0 52.9 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 9月 49.2 49.8 0750 法国Markit制造业PMI 9月 48.8 48.8 0755 德国Markit/BME制造业PMI 9月 50.3 50.3 0800 欧元区Markit制造业PMI 9月终值 50.5 50.5 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 9月 -- 52.5 10月2日-9日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 9月 -- +0.1% 三个月房价指数(较上年同期) -- +9.7% 10月2日(四) 0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI) 9月 -- 64.0 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- -0.1% (较上年同期) -- -1.1% 1145 欧洲央行再融资利率 10月 0.05% 0.05% 存款利率 负0.2% 负0.2% 10月3日(五) 0745 意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI) 9月 49.7 49.8 0750 法国Markit服务业PMI 9月 49.3 49.4 综合PMI -- 49.1 0755 德国Markit服务业PMI 9月终值 55.4 55.4 综合PMI -- 54.0 0800 欧元区Markit服务业PMI 9月终值 52.8 52.8 综合PMI 52.3 52.3 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 9月 -- 60.5 0900 欧元区零售销售(较前月) 8月 +0.2% -0.4% (较上年同期) -- +0.8% (完)
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，因技术性买盘，和担心周末美国大平原地区的寒冷天气可能会威胁冬麦作物。