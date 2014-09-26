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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:05 BJT

更新版 1-日本经济：8月物价涨势放缓，日本央行再推刺激举措的压力增大

南武志称，当前日圆贬值趋势可能提升进口成本，从而支撑物价，但日圆兑美元 要升穿120日圆，才能看到明显的物价涨势。

“不能只仰赖日圆贬值来实现合理稳定的通胀。我预期，日本央行将不得不推出进一步宽松举措，最早或在10月底检视经济成长和物价预期时行动。”

上调消费税促使日本第二季经济成长录得这轮全球金融危机来最严重的萎缩，之后有关日本经济反弹步履维艰的疑虑升温。

8月扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期上升2.3%，持平7月。

日本央行之前预计，随着日圆贬值对进口物价的提振效应开始消退，4月开始的本财年中期通胀率将略微放缓。

日本央行总裁黑田东彦和其他央行高层仍坚信，通胀将再度加速，但民间分析师称，这种观点过于乐观。

日本央行下次货币政策会议将在10月6-7日召开。

自去年4月部署一系列刺激举措以来，日本央行在货币政策上一直按兵不动；当时其承诺通过大规模资产购买将基础货币扩大一倍，在两年内提升通胀率，并摆脱通缩的状态。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍/龚芳)
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