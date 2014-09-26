更新版 1-日本经济：8月物价涨势放缓，日本央行再推刺激举措的压力增大

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
南武志称，当前日圆贬值趋势可能提升进口成本，从而支撑物价，但日圆兑美元 要升穿120日圆，才能看到明显的物价涨势。
“不能只仰赖日圆贬值来实现合理稳定的通胀。我预期，日本央行将不得不推出进一步宽松举措，最早或在10月底检视经济成长和物价预期时行动。”
上调消费税促使日本第二季经济成长录得这轮全球金融危机来最严重的萎缩，之后有关日本经济反弹步履维艰的疑虑升温。
8月扣除食品和能源价格的核心CPI较上年同期上升2.3%，持平7月。
日本央行之前预计，随着日圆贬值对进口物价的提振效应开始消退，4月开始的本财年中期通胀率将略微放缓。
日本央行总裁黑田东彦和其他央行高层仍坚信，通胀将再度加速，但民间分析师称，这种观点过于乐观。
日本央行下次货币政策会议将在10月6-7日召开。
自去年4月部署一系列刺激举措以来，日本央行在货币政策上一直按兵不动；当时其承诺通过大规模资产购买将基础货币扩大一倍，在两年内提升通胀率，并摆脱通缩的状态。(完) (编译 李爽 审校 戴素萍/龚芳)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。