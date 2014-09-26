《香港报摘》--信报9月26日

* 要闻版头条：

--今年以来股价累积暴涨近6倍的变身股中国天然气 ，昨天戏剧性大玩过山车。市传持有中国天然气的某内地投资者被斩仓，令股价于午后9分钟内挫近六成，跌势最劲时曾意外跌70%，全日成交金额高达28.71亿港元，较蓝筹腾讯控股 还要多，成交仅次于盈富基金 ，成为大市全日成交金额第二大股份。

* 其他：

--「沪港通」拟于下月开通，在此之前，贝莱德董事总经理兼iShare安硕亚太区主管梁雪真披露，X安硕A50中国 自8月起已录得约10亿美元资金流入，占今年内累计流入资金19亿美元的一半，其中4.97亿美元是近四周流入的。

--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）在美国共26宗有关铝价的反竞争和垄断行为的美国集体诉讼，原告人行使当然上诉权利，于9月24日提出上诉，意味有关诉讼较难于短期内完结。

--上实城市开发 与南丰集团成立合营企业，收购上海世贸商城。上实城开昨晚宣布，旗下Advantage Word Investment斥资5.93亿美元购入华欣大企业99%权益，其主要资产为上海世贸。

--正在停牌并已委任临时清盘人的嘉域集团 ，被其中1间债权人公司入禀，指嘉域共拖欠该公司5,800万美元，惟嘉域的临时清盘人只肯承认当中的2,600万美元属真正欠债，债权人公司遂要求高等法院颁令，临时清盘人要接纳全数债务，法院昨押后审理。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。