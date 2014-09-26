《香港报摘》--信报9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 要闻版头条：
--今年以来股价累积暴涨近6倍的变身股中国天然气 ，昨天戏剧性大玩过山车。市传持有中国天然气的某内地投资者被斩仓，令股价于午后9分钟内挫近六成，跌势最劲时曾意外跌70%，全日成交金额高达28.71亿港元，较蓝筹腾讯控股 还要多，成交仅次于盈富基金 ，成为大市全日成交金额第二大股份。
* 其他：
--「沪港通」拟于下月开通，在此之前，贝莱德董事总经理兼iShare安硕亚太区主管梁雪真披露，X安硕A50中国 自8月起已录得约10亿美元资金流入，占今年内累计流入资金19亿美元的一半，其中4.97亿美元是近四周流入的。
--港交所 旗下伦敦金属交易所（LME）在美国共26宗有关铝价的反竞争和垄断行为的美国集体诉讼，原告人行使当然上诉权利，于9月24日提出上诉，意味有关诉讼较难于短期内完结。
--上实城市开发 与南丰集团成立合营企业，收购上海世贸商城。上实城开昨晚宣布，旗下Advantage Word Investment斥资5.93亿美元购入华欣大企业99%权益，其主要资产为上海世贸。
--正在停牌并已委任临时清盘人的嘉域集团 ，被其中1间债权人公司入禀，指嘉域共拖欠该公司5,800万美元，惟嘉域的临时清盘人只肯承认当中的2,600万美元属真正欠债，债权人公司遂要求高等法院颁令，临时清盘人要接纳全数债务，法院昨押后审理。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘 (整理 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。