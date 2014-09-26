中国央行：应引导影子银行有序地服务于企业的投融资需求--副行长

路透上海9月26日 - 中国人民银行副行长胡晓炼表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。

新华网周四并引述胡晓炼指出，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。

“应该看到，中国影子银行的大部分资金是主要用于企业和实体经济的。”胡晓炼称。

她谈到，影子银行发展较快的一个重要原因在于中国经济间接融资比例高，对信贷资金高度依赖。在当前监管对资本要求进一步严格的情况下，银行需要寻求其他金融中介来缓解融资需求的压力。

针对影子银行的监管，胡晓炼指出，要分析影子银行的具体业务是否与实体经济有密切关系，究竟是实体经济需要还是金融机构的业务转移；要对实际风险有准确的判断。

她强调，监管标准差异以及监管成本过高是监管套利的主要原因，因此要分析对影子银行的监管规则适度性和一致性问题，注意监管成本的增加对金融体系、对实体经济的影响。

她还表示，当前，在国际监管规则愈发严格的前提下，监管当局应注意政策导向，需要加强而不是削弱银行对实体经济，尤其是对小微企业等社会薄弱领域的金融服务。