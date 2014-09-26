中国央行：应引导影子银行有序地服务于企业的投融资需求--副行长

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透上海9月26日 - 中国人民银行副行长胡晓炼表示，在对影子银行在加强规范的同时，应该因势利导，引导影子银行业务有序地服务于企业的投融资需求。
新华网周四并引述胡晓炼指出，中国影子银行虽然存在经营不规范、监管套利问题，但在一定程度上也满足了经济发展多元化背景下的多层次融资需求，对其不能采取简单否定的态度。
“应该看到，中国影子银行的大部分资金是主要用于企业和实体经济的。”胡晓炼称。
她谈到，影子银行发展较快的一个重要原因在于中国经济间接融资比例高，对信贷资金高度依赖。在当前监管对资本要求进一步严格的情况下，银行需要寻求其他金融中介来缓解融资需求的压力。
针对影子银行的监管，胡晓炼指出，要分析影子银行的具体业务是否与实体经济有密切关系，究竟是实体经济需要还是金融机构的业务转移；要对实际风险有准确的判断。
她强调，监管标准差异以及监管成本过高是监管套利的主要原因，因此要分析对影子银行的监管规则适度性和一致性问题，注意监管成本的增加对金融体系、对实体经济的影响。
她还表示，当前，在国际监管规则愈发严格的前提下，监管当局应注意政策导向，需要加强而不是削弱银行对实体经济，尤其是对小微企业等社会薄弱领域的金融服务。
中国人民银行货币政策司副司长孙国峰此前曾表示，关于影子银行的监管，一方面可考虑能否将其逐渐纳入正常信贷管理体系，另一方面要考虑是否可采取一些宏观审慎的工具管理。 (完) (发稿 边竞； 审校 林高丽)
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* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。