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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 08:27 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月26日

路透香港9月26日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7539港元      )
                                                                                                           
 美股道琼工业指数周四收低-264.26,或-1.54%,报16945.8点.因苹果 AAPL.O 重挫以及美元升至四年高位。
                                                                                                           
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       177.210   -3.21      28074            13.741      -1.43
 中国铝业                      10.250   -2.38      27807             3.179      -1.58
 中国移动                      59.850   -3.16     235711            92.814      -1.37
 中国人寿                      42.330   -2.13      72251            21.882      -1.21
 中石油                       133.040   -1.31      19405            10.316      -0.81
 中石化                        90.520   -1.03      41088             7.019      -1.28
 汇丰控股            <HSBC.K   52.740   -1.07    1627544            81.788      -0.50
 中电信                        62.090   -4.29      15862             4.814      -0.94
 中国联通                      15.640   -2.19     124949            12.127      -0.76
 兖州煤业                       8.100   -1.94      16871             6.281      -2.17
 华能国际                      46.150   -1.11       8855             8.946      -0.82
 南方航空                      16.860   -0.65       4135             2.615      -1.34
 东方航空                      16.150   -0.98       2108             2.505      -1.40
 中芯国际                       5.160    2.99      77339             0.800      -2.41
 (完)

 (整理　赵红梅)
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