《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透香港9月26日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7539港元 ) 美股道琼工业指数周四收低-264.26,或-1.54%,报16945.8点.因苹果 AAPL.O 重挫以及美元升至四年高位。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 177.210 -3.21 28074 13.741 -1.43 中国铝业 10.250 -2.38 27807 3.179 -1.58 中国移动 59.850 -3.16 235711 92.814 -1.37 中国人寿 42.330 -2.13 72251 21.882 -1.21 中石油 133.040 -1.31 19405 10.316 -0.81 中石化 90.520 -1.03 41088 7.019 -1.28 汇丰控股 <HSBC.K 52.740 -1.07 1627544 81.788 -0.50 中电信 62.090 -4.29 15862 4.814 -0.94 中国联通 15.640 -2.19 124949 12.127 -0.76 兖州煤业 8.100 -1.94 16871 6.281 -2.17 华能国际 46.150 -1.11 8855 8.946 -0.82 南方航空 16.860 -0.65 4135 2.615 -1.34 东方航空 16.150 -0.98 2108 2.505 -1.40 中芯国际 5.160 2.99 77339 0.800 -2.41 (完) (整理 赵红梅)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。