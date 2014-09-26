《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

*工商时报：

--通传会主委石世豪表示，第二阶段4G(第四代动通讯)新频谱将于明年Q3标售，分批释出50MHz供TDD-LTE、140MHz供FDD-LTE技术使用，释出为2.6GHz频段，预估六家4G电信业将争取投标，相关官员表示，可为国库进帐逾150亿台币，甚至超过300亿台币。

--为争取人民币去化管道，并强化台湾成为重要的人民币离岸中心之一，银行公会已正式发出邀请函，将在10月7日邀请英国财政部副部长Andrea Leadsom来台演说。据悉，双方不排除洽谈实质合作，甚至签署相关合作文件，促成台英在人民币方面的跨境合作。

--银行公会协助国银打世界盃，银行公会目前已积极建立大陆及海外资料库，海外资料库初步已经建置印度、柬埔寨、泰国、印尼、寮国、缅甸等六大国家。

*经济日报：

--鸿海 集团与台湾大 宣布战略合作，台湾大以64.13亿台币，收购国碁5MHz频宽与入股国碁，未来在国碁与亚太电信换股后，将成为新亚太第三大股东。继之鸿海集团将在市场上以钜额交易，收购台湾大库藏股约2%，强强联手，企图成为台湾电信业的新领袖。

--为全力巩固公股对彰银的影响力，政府策动泛公股金融机构买进彰银 股票，已成为重要策略。公股银行高层透露，近半年来，包括台企银 、第一金 、合库金 、台湾金与兆丰金 五家公股金融机构，累计买超彰银股票已超过八万张，其中台企银加码最积极，买超逾三万张，占比3.12%。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。