《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
*工商时报：
--通传会主委石世豪表示，第二阶段4G(第四代动通讯)新频谱将于明年Q3标售，分批释出50MHz供TDD-LTE、140MHz供FDD-LTE技术使用，释出为2.6GHz频段，预估六家4G电信业将争取投标，相关官员表示，可为国库进帐逾150亿台币，甚至超过300亿台币。
--为争取人民币去化管道，并强化台湾成为重要的人民币离岸中心之一，银行公会已正式发出邀请函，将在10月7日邀请英国财政部副部长Andrea Leadsom来台演说。据悉，双方不排除洽谈实质合作，甚至签署相关合作文件，促成台英在人民币方面的跨境合作。
--银行公会协助国银打世界盃，银行公会目前已积极建立大陆及海外资料库，海外资料库初步已经建置印度、柬埔寨、泰国、印尼、寮国、缅甸等六大国家。
*经济日报：
--鸿海 集团与台湾大 宣布战略合作，台湾大以64.13亿台币，收购国碁5MHz频宽与入股国碁，未来在国碁与亚太电信换股后，将成为新亚太第三大股东。继之鸿海集团将在市场上以钜额交易，收购台湾大库藏股约2%，强强联手，企图成为台湾电信业的新领袖。
--为全力巩固公股对彰银的影响力，政府策动泛公股金融机构买进彰银 股票，已成为重要策略。公股银行高层透露，近半年来，包括台企银 、第一金 、合库金 、台湾金与兆丰金 五家公股金融机构，累计买超彰银股票已超过八万张，其中台企银加码最积极，买超逾三万张，占比3.12%。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。