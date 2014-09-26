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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:25 BJT

国际油市：沙特石油产量料维持稳定，因预计需求将上升

路透迪拜9月25日 - 沙特阿拉伯可能在今年剩下的时间维持其石油产量稳定，因预计全球石油消耗料将增加，而国内原油需求在冬季期间料将放缓。

由于供应充裕以及欧洲与中国经济放缓造成需求疲软，油价已因而下滑，引发沙特阿拉伯是否将抑制产量以支撑油价的疑问。

但沙特行业消息人士表示，沙特将依据需求持续其供应市场的基本政策。

沙国一向表示，调整石油供应是为了因应客户需求，而非推动油价。

全球最大石油出口国、同时也是备用产能最高的沙特，在8月日均减产约40万桶。

但供应至市场的原油数量--包含国内用量与出口量--增加至每日968.8万桶，7月约为966万桶，显示沙特石油供应政策并未改变。

“随着冬季将至，以及炼厂维修季节即将结束，全球需求可能增加，因此沙特石油产量预计不会有重大改变，”一名行业消息人士周四表示。

“产量可能会依据客户的需求与市场状况有所波动，”该名消息人士说，并表示沙特9月产量料将持稳。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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