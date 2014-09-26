国际油市：沙特石油产量料维持稳定，因预计需求将上升

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透迪拜9月25日 - 沙特阿拉伯可能在今年剩下的时间维持其石油产量稳定，因预计全球石油消耗料将增加，而国内原油需求在冬季期间料将放缓。
由于供应充裕以及欧洲与中国经济放缓造成需求疲软，油价已因而下滑，引发沙特阿拉伯是否将抑制产量以支撑油价的疑问。
但沙特行业消息人士表示，沙特将依据需求持续其供应市场的基本政策。
沙国一向表示，调整石油供应是为了因应客户需求，而非推动油价。
全球最大石油出口国、同时也是备用产能最高的沙特，在8月日均减产约40万桶。
但供应至市场的原油数量--包含国内用量与出口量--增加至每日968.8万桶，7月约为966万桶，显示沙特石油供应政策并未改变。
“随着冬季将至，以及炼厂维修季节即将结束，全球需求可能增加，因此沙特石油产量预计不会有重大改变，”一名行业消息人士周四表示。
“产量可能会依据客户的需求与市场状况有所波动，”该名消息人士说，并表示沙特9月产量料将持稳。(完) (编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。