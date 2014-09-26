《台湾重要政经日程》--9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
===================今日重要政经消息=============================
9/26(五)
--00:00 台湾之星iphone6开卖。
--09:00 行政院长江宜桦立法院施政质询。
--13:30 台湾金融体制的发展回顾及前瞻。
--14:30 经济部国贸局例行记者会。
--16:00 国发会8月景气灯号预估。
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9/29(一)
--12:20 央行代财政部标售103/14期公债金额预定300亿台币，年期为20年期。
10/1(三)
--12:00 统一投信举行记者会。
--14:00 仲量联行第三季办公大楼市场展望报告记者会。
10/6(一)
--16:10 央行公布9月末外汇存底，上月底为4,230.66亿美元。
10/7(二)
--8:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)，上月为年增2.07%。
--16:00 财政部公布9月出口/进口数据，8月出口年增率9.6%。
10/9(四)
--12:20 央行代财政部标售103/15期公债金额预定400亿台币，年期为五年期。
--13:30 台积电 公布9月营收。
10/10(五)
--国庆日金融市场休市一日。
10/20(一)
--16:00 经济部公布9月外销订单，上月年增率为5.2%。
10/22(三)
--08:30 主计总处公布9月季调失业率，上月为3.94%。
10/23(四)
--16:00 经济部公布9月工业生产指数，上月年增率为7.03%。
11/4(二)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定350亿台币，年期为10年期。
11/20(四)
--16:10 央行公布第三季经常帐，上季初值为顺差164.7亿美元。
11/21(五)
--12:20 央行代财政部标售103/16期公债金额预定300亿台币，年期为30年期。
11/29(六)
--台湾举办六大直辖市长、议员以及县市长和议员选举。
12/1(一)
--12:20 央行代财政部标售103/13期增额公债金额预定300亿台币，年期为10年期。
12/24(三)
--12:20 央行代财政部标售财103-9期国库券金额预定300亿台币，91天期。
12/26(五)
--12:20 央行代财政部标售财103-10期国库券金额预定350亿台币，182天期。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。