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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 11:43 BJT

中国债市动态：现券和IRS变化不大，若无更多刺激料稳中迎长假

路透上海9月26日 - 中国银行间债市周五早盘变动微弱。在受海外盘影响的利率互换(IRS)止升后，现券收益率也恢复到窄幅波动状态。交易员称，若没有更多外因刺激，债市预计有望以平稳市况，迎接长假到来。

今日没有利率债发行。国债期货方面，中金所五年期国债期货主力合约TF1412 早盘收报94.548元人民币，较上日结算价微涨0.008元或0.01%。

上海一银行交易员称，早盘现券和IRS走势平稳。“只要其他市场别乱动，应该比较平静。(长假前)应该波动不大了。”

他并表示，相对而言，shibor基准的IRS五年期品种略有上行。不过因shibor长端成交少见，指示意义极为有限。

剩余期限约9.3年的国开行固息债140205券最新报价 在4.72%/4.65%，上日尾盘为4.73%/4.67%。

因国庆假期，银行间债市10/1-10/7休市，本周日(28日)正常开市。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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