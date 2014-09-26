《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 明报：
--今年初随CSL被香港电讯 收归旗下的新世界传动网，昨日起正式成为历史，改名为SUN Mobile。香港电讯董事总经理艾维朗表示，新品牌将主攻较低端市场(Affordable market)，并指成本压力不断增加下，令价格出现压力，坦言不相信电讯商可持续提供无限上网服务，意味目前全城最低价的SUN Mobile无限上网，日后或会被取消。
--浙江调味品生产商老恒和 未够9个月，公司第3大股东王建新及何平即退场，悉售手上股份予第2大股东陈志雄，每股作价8港元，较老恒和前收市价有溢价，刺激该股昨日一度劲升17%。
* 星岛日报：
--香港楼市泡沫爆破风险提升，瑞信亚洲区首席经济分析员陶冬相信，美国加息如箭在弦，加上涌港热钱有可能回流内地，整体楼市将会在明年中掉头下跌。
* 苹果日报：
--上海商业银行母公司昨于台湾上市（当地称「兴柜」），行政总裁郭锡志表示，作为子公司的上商目前并未有相关计划，而且分拆业务于港交所上市亦存在技术问题。
--新创建 执行董事曾荫培透露，与新加坡医疗机构百汇（Parkway）合资的港怡医院，工程进度顺利，预计2017年初正式投入运作；医院主打中产市场，逾半床位以套餐形式运作，曾荫培相信收费受市场欢迎。
* 东方日报：
--香港证监会发表有关修订专业投资者制度的谘询总结，决定落实不允许中介人在向个人专业投资者提供服务时，获豁免遵从操守准则内的合适性规定。不过，对于经纪极力反对客户协议须纳入合适性规定作为合约条款，证监会决定就客户协议规定作进一步谘询。
--上海商业银行近日将全城最低的1.88厘私贷还款期延长至两年，入场门槛亦降至仅20万港元，惟其他银行暂未有意减价还击。金管局则指出，尽管私人贷款在第二季增长放缓，惟家庭负债占本地生产总值比率仍升至63.6%的历史新高。
* 文汇报：
--国家外汇管理局资本项目司司长郭松25日在北京表示，截至8月末，香港地区2,700亿人民币RQFII总额度已经分配出去了2,653亿，剩余额度有限，目前正与其他部门合作研究扩大额度。
* 大公报：（完）
--尽管香港金管局多次收紧银行按揭及私人贷款业务，但该局昨日披露，由于个人贷款强劲增长，香港家庭债务占本地生产总值的比例由去年12月底的62%升至今年6月底的63.6%水平，再创新高，反映香港家庭负债进一步恶化。
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路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。