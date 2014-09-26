《香港报摘》--其他报纸重要消息9月26日

* 明报：

--今年初随CSL被香港电讯 收归旗下的新世界传动网，昨日起正式成为历史，改名为SUN Mobile。香港电讯董事总经理艾维朗表示，新品牌将主攻较低端市场(Affordable market)，并指成本压力不断增加下，令价格出现压力，坦言不相信电讯商可持续提供无限上网服务，意味目前全城最低价的SUN Mobile无限上网，日后或会被取消。

--浙江调味品生产商老恒和 未够9个月，公司第3大股东王建新及何平即退场，悉售手上股份予第2大股东陈志雄，每股作价8港元，较老恒和前收市价有溢价，刺激该股昨日一度劲升17%。

* 星岛日报：

--香港楼市泡沫爆破风险提升，瑞信亚洲区首席经济分析员陶冬相信，美国加息如箭在弦，加上涌港热钱有可能回流内地，整体楼市将会在明年中掉头下跌。

* 苹果日报：

--上海商业银行母公司昨于台湾上市（当地称「兴柜」），行政总裁郭锡志表示，作为子公司的上商目前并未有相关计划，而且分拆业务于港交所上市亦存在技术问题。

--新创建 执行董事曾荫培透露，与新加坡医疗机构百汇（Parkway）合资的港怡医院，工程进度顺利，预计2017年初正式投入运作；医院主打中产市场，逾半床位以套餐形式运作，曾荫培相信收费受市场欢迎。

* 东方日报：

--香港证监会发表有关修订专业投资者制度的谘询总结，决定落实不允许中介人在向个人专业投资者提供服务时，获豁免遵从操守准则内的合适性规定。不过，对于经纪极力反对客户协议须纳入合适性规定作为合约条款，证监会决定就客户协议规定作进一步谘询。

--上海商业银行近日将全城最低的1.88厘私贷还款期延长至两年，入场门槛亦降至仅20万港元，惟其他银行暂未有意减价还击。金管局则指出，尽管私人贷款在第二季增长放缓，惟家庭负债占本地生产总值比率仍升至63.6%的历史新高。

* 文汇报：

--国家外汇管理局资本项目司司长郭松25日在北京表示，截至8月末，香港地区2,700亿人民币RQFII总额度已经分配出去了2,653亿，剩余额度有限，目前正与其他部门合作研究扩大额度。

* 大公报：（完）

--尽管香港金管局多次收紧银行按揭及私人贷款业务，但该局昨日披露，由于个人贷款强劲增长，香港家庭债务占本地生产总值的比例由去年12月底的62%升至今年6月底的63.6%水平，再创新高，反映香港家庭负债进一步恶化。