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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:05 BJT

全球金市：金价或结束连续三周的跌势，但警惕情绪犹存

投资者焦点集中在今日稍后将公布的美国GDP数据，以研判美国经济力度和对美国联邦储备理事会(美联储/FED)货币政策的影响。

数据强劲将促使美联储加快升息。加息可能损及黄金并进一步推升美元。

交易商认为金价仍有可能会跌破1,200美元的关键心理关口，恐会引发进一步的抛盘。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/孙茉莉; 审校 王兴亚/戴素萍)
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