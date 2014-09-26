国际油市：美国原油期货盘旋在92美元上方，或连续第二周温和上扬

美元指数在近四年高位交投，料将录得连续11周周线涨势，得益于美国经济复苏以及美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明年开始升息的预期。美元升值令使用其他货币的买家，需以较昂贵的价格购买石油这类以美元计价的大宗商品。

利比亚原油日产量增至92.5万桶，这是自卡扎菲(格达费)遭到推翻，各派武装混战以来的最高水平，为不断增长的全球供应再添助力。

最大石油出口国沙特阿拉伯可能在今年剩下的时间维持稳定的石油供应，因冬季期间全球石油消耗料将上升，且国内原油需求放缓。

法国战机周四轰炸伊拉克境内的伊斯兰国目标，美国则对叙利亚的伊斯兰国据点发动攻击；随着英国宣布将加入行动，以美国为首的联盟对该武装分子组织的打击力度持续扩大。

马来西亚国家石油公司Petronas 表示，可能退出加拿大一项价值约100亿美元的液化天然气(LNG)计划，因该公司表示加国研拟税务计划的进展缓慢。

印度老旧的国营石油炼厂时日无多，因印度总理莫迪的新政府料将对柴油价格松绑，为私有企业的竞争开启大门。(完)

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