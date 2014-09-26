《香港重要政经日程》--9月26日-10月9日

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
================== 今日重要政经消息=================
9月26日（周五）
--10:00 中科矿业 股东周年大会。
--15:00 神州资源 股东周年大会。
-- 香港资源 公布全年业绩。
================== 近期重要政经消息=================
9月29日（周一）
-- 公布8月份零售销售数字。
--15:30 黄河实业 股东周年大会。
-- 恒和集团 公布全年业绩。
-- 国藏集团 公布全年业绩。
-- 亨泰消费品 公布全年业绩。
-- 华瀚生物制药 公布全年业绩。
-- 圣马丁国际 公布全年业绩。
-- 蒙古矿业 公布全年业绩。
-- 敦沛金融 公布全年业绩。
-- 时计宝 公布全年业绩。
-- 寰宇国际 公布全年业绩。
9月30日（周二）
-- 香港金管局公布8月份M-3货币供应。
-- 香港金管局公布8月份外汇基金总资产。
--10:00 沿海绿色家园 股东特别大会。
--10:00 佳讯控股 股东周年大会。
--11:00 英发国际 股东周年大会。
--11:00 泰山石化 股东周年大会。
--12:00 新华通讯 股东周年大会。
*10月9日（周四）
--10:00 金卫医疗 在中国举行股东特别大会。
--14:00 上海电气 在中国举行股东特别大会。
注：1.“ ”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。