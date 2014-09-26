版本:
中国
亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:07 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月26日

**东方早报**

--普华永道发布分析报告称，截至6月末在中国最大的十家上市银行中，钢贸等坏账的集中爆发令长三角地区贷款不良额持续高企，虽然在不良额上，排名第二的珠三角不良额只有长三角的不到一半，约为564.9亿元人民币，但过去半年增长迅速，增幅达30.69%。

**21世纪经济报道**

--接近能源局的消息人士透露，国家能源局近期召开了一系列有关核电发展的会议，并就放行新的核电项目在业界征求意见，近期将有新项目核准的信息发布，但目前具体核准哪些项目及采取何种技术路线仍在讨论之中。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐