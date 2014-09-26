《全球汇市》美元守在四年高位附近，利差诱因吸引投资人追捧

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
美元兑日圆 报108.61，在一周前触及六年高位109.46后丧失一些动能。
澳元是美元全线上涨的又一受害者，澳元兑美元 报0.8795，略高于周四创下的近八个月低点0.8774。
新西兰元盘旋在一年低点附近，新西兰央行总裁前一日立场强硬的讲话仍让其承压。
新西兰元兑美元 报0.7948，接近周四所及低位0.7912。新西兰央行总裁惠勒周四表示，目前汇率水平不合理且不可持续。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.2756 1.2749 +0.05 -7.20 1.3745
美元/日圆 108.54 108.74 -0.18 +3.08 105.30
欧元/日圆 138.45 138.63 -0.13 -4.34 144.73
美元/瑞郎 0.9459 0.9465 -0.06 +5.95 0.8928
英镑/美元 1.6328 1.6315 +0.08 -1.38 1.6556
美元/加元 1.1099 1.1108 -0.08 +4.51 1.0620
澳元/美元 0.8805 0.8786 +0.22 -1.21 0.8913
新西兰元/美元 0.7951 0.7922 +0.37 -3.11 0.8206
澳元/日圆 95.570 95.540 +0.03 +1.83 93.850
新西兰元/日圆 86.300 86.140 +0.19 -0.13 86.410
英镑/日圆 177.22 177.41 -0.11 +1.66 174.33
澳元/新西兰元 1.1070 1.1081 -0.10 +2.05 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍/王兴亚/李婷仪/李爽 审校 张明钧/徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。