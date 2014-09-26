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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:08 BJT

《全球汇市》美元守在四年高位附近，利差诱因吸引投资人追捧

美元兑日圆 报108.61，在一周前触及六年高位109.46后丧失一些动能。

澳元是美元全线上涨的又一受害者，澳元兑美元 报0.8795，略高于周四创下的近八个月低点0.8774。

新西兰元盘旋在一年低点附近，新西兰央行总裁前一日立场强硬的讲话仍让其承压。

新西兰元兑美元 报0.7948，接近周四所及低位0.7912。新西兰央行总裁惠勒周四表示，目前汇率水平不合理且不可持续。

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2756 1.2749 +0.05 -7.20 1.3745

美元/日圆 108.54 108.74 -0.18 +3.08 105.30

欧元/日圆 138.45 138.63 -0.13 -4.34 144.73

美元/瑞郎 0.9459 0.9465 -0.06 +5.95 0.8928

英镑/美元 1.6328 1.6315 +0.08 -1.38 1.6556

美元/加元 1.1099 1.1108 -0.08 +4.51 1.0620

澳元/美元 0.8805 0.8786 +0.22 -1.21 0.8913

新西兰元/美元 0.7951 0.7922 +0.37 -3.11 0.8206

澳元/日圆 95.570 95.540 +0.03 +1.83 93.850

新西兰元/日圆 86.300 86.140 +0.19 -0.13 86.410

英镑/日圆 177.22 177.41 -0.11 +1.66 174.33

澳元/新西兰元 1.1070 1.1081 -0.10 +2.05 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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