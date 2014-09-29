《中国债券市场每日交易备忘》--9月29日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国陕西文化产业投资控股集团8亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，浙商银行主承 冀东发展集团15亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行和平安银行主承 蚌埠玻璃工业设计研究院4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，南京银行主承 山东玉皇化工公司5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，浦发银行主承 华泰集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，农业银行主承 厦门象屿集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，工商银行主承 上海大宁资产经营集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，国开行和浦发银行主承 山东国资投资控股公司15亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，浙商银行和北京银行主承 中国建筑材料集团10亿元五年期中票簿记建档(主体评级AAA)，建设银行主承 长春润德投资集团5亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，民生银行主承 福建六建集团2亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 福建海峡银行5亿元六个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.9000% 浙江温州瓯海农村商业银行3亿元三个月期同业存单9:30-16:30报价发行，票面利率4.9000% ============================================================================ 二、新债上市： 盐城东方投资开发集团12亿元七年期固息债1480505，票面利率6.48% 江苏望涛公司10亿元六年期固息债1480500，票面利率6.82% 曙光股份 2亿元一年期短融041453105，票面利率7.4% 中天科技 2亿元一年期短融041460095，票面利率5.6% 重庆万盛经济技术开发区投资集团8亿元五年期中票101464037，票面利率6.8% 都江堰兴市投资4亿元五年期中票101464036，票面利率6.68% ============================================================================ 三、缴款： 贵阳经济技术开发区9亿元七年期固息债1480523，票面利率6.47% 国家开发银行30亿元三年期固息增发债140220，发行价101.33元 国开行40亿元七年期固息增发债140221，发行价103.30元 国开行40亿元10年期固息增发债140222，发行价103.20元 国开行40亿元五年期固息增发债140224，发行价101.40元 宣城经济技术开发区9亿元七年期固息债1480513，票面利率7.95% 溧水经济技术开发12亿元七年期固息债1480516，票面利率6.27% 昆明经济技术开发区12亿元七年期固息债1480521，票面利率6.47% 建湖县开发区建设13亿元七年期固息债1480522，票面利率7.29% 淮南矿业集团15亿元九个月期超短融 中国电力投资集团35亿元六个月期超短融 五矿股份20亿元九个月期超短融 河南能源化工集团35亿元九个月期超短融 中外运长航集团20亿元五年期中票 河北建设投资集团10亿元七年期投资人选择权(5+2)中票 酒泉钢铁集团24亿元三年期中票 成都公共交通集团2.5亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 华电集团19.29亿元10年期固息企业债048010到期兑付，票面利率5.40% 华电集团10.71亿元10年期浮息(一年定存基准)企业债048011到期兑付，基本利差2.30% 陕西高速公路建设公司10亿元五年期浮息(一年定存基准)中票0982137到期兑付，基本利差2.45% 华融证券10亿元三个月期短融1490120到期兑付，票面利率4.58% 06兴业02固 061002付息 06兴业02浮 061003付息 07特别国债04 0700004付息 10绍黄酒债 1080115付息 10金隅MTN1 1082173付息 10开滦MTN1 1082174付息 10恒天MTN1 1082176付息 12国开27 120227付息 12冀中MTN1 1282385付息 ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国上海自贸区对外资准入的门槛继续放宽，包括允许外商独资从事国际海运，航空运输销售代理业务及盐 批发等。其中对盐业管理条例中盐的批发业务放开，允许外商以独资形式从事盐的批发，服务范围限于试验区内 。 --中国国务院总理李克强上周五表示，中国将以更大决心和力度推动金融改革创新，有序扩大资本和货币市场 对外开放；并继续改革和加强金融监管，守住不发生系统性区域性风险的底线。 9/30公布9月汇丰制造业PMI终值 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞/吴芳；审校 李宏薇)