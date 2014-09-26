台湾股市：盘初跌幅扩大至近1.3%，跟随亚股走弱

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透台北9月26日 - 台湾股市 盘初跌0.6%，盘中跌幅扩大至1.03%，主要跟随美国股市走疲、亚股也同步走弱。
本地时间0904台股下跌1.09%报8,913.51点，MSCI明晟 指数则下跌0.52%。
美国股市周四急跌超过1%，标普500指数录得7月以来最大单日跌幅，因苹果 重挫以及美元升至四年高位。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透芝加哥4月28日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月玉米期货周五收跌2-3/4美分，报每蒲式耳3.66-1/2美元，分析师称，因技术性卖盘，且预报称美国中西部种植地带本周末降雨后天气将转好。