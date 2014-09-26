版本:
中国
货币新闻 | 2014年 9月 26日 星期五 09:09 BJT

台湾股市：盘初跌幅扩大至近1.3%，跟随亚股走弱

路透台北9月26日 - 台湾股市 盘初跌0.6%，盘中跌幅扩大至1.03%，主要跟随美国股市走疲、亚股也同步走弱。

本地时间0904台股下跌1.09%报8,913.51点，MSCI明晟 指数则下跌0.52%。

美国股市周四急跌超过1%，标普500指数录得7月以来最大单日跌幅，因苹果 重挫以及美元升至四年高位。(完) (记者 高洁如; 审校 林高丽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐