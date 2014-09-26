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亚洲 | 2014年 9月 26日 星期五 09:37 BJT

美国经济：9月汽车销量料增长10%，受需求强劲带动--JD Power和LMC

路透底特律9月25日 - 咨询机构LMC Automotive和J.D. Power周四表示，强劲的市场需求带动美国9月新轿车和卡车销量增长10%，继此前一月创下逾10年最高8月销量后，再为市场增添动力。

9月新车销量增至124.8万辆，经季节调整后年率为1,650万辆。8月年率为1,750万辆。

“汽车销售的强劲势头无可争辩，8月销售情况就远高于预期，9月也没有回调的证据，暗示汽车业复苏仍有一些空间，”LMC分析师Jeff Schuster称。

LMC将2014年全年销量预估从此前的1,630万辆上调至1,640万辆。

该机构还预估2015年美国汽车销量为1,670万辆，“更有可能增加，而非下跌，”Schuster称。LMC今年初曾预计2015年汽车销量为1,650万辆。

行业研究机构Edmunds.com周四表示，预计美国9月汽车销量将增长11%至126.1万辆。今年9月较上年同期多出一个销售日。

Edmunds表示，福特汽车 是唯一一家销量料将下滑的汽车厂商，预计下降4%。福特削减了美国热销的F-150皮卡的产量，因其准备推出2015年款F-150。

Edmunds称，按销量计全美最大汽车厂商--通用汽车 9月在美销量料增长22%，本田汽车 亦将增长22%；日产汽车 料增长17%；克莱斯勒增加16%；丰田汽车 上升7%。

行业研究机构Kelley Blue Book(KBB)周四预测，美国9月汽车销量将增加9%至124万辆。KBB表示，通用汽车销量将增长16%，克莱斯勒和日产双双增长17%。KBB称，福特销量将下降2.4%，本田增加12%，丰田上升7%。(完)

(编译 于春红; 审校 徐文焰)
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