美国经济：9月汽车销量料增长10%，受需求强劲带动--JD Power和LMC

《全球汇市》欧元受欧元区通胀数据带动上涨，美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透底特律9月25日 - 咨询机构LMC Automotive和J.D. Power周四表示，强劲的市场需求带动美国9月新轿车和卡车销量增长10%，继此前一月创下逾10年最高8月销量后，再为市场增添动力。
9月新车销量增至124.8万辆，经季节调整后年率为1,650万辆。8月年率为1,750万辆。
“汽车销售的强劲势头无可争辩，8月销售情况就远高于预期，9月也没有回调的证据，暗示汽车业复苏仍有一些空间，”LMC分析师Jeff Schuster称。
LMC将2014年全年销量预估从此前的1,630万辆上调至1,640万辆。
该机构还预估2015年美国汽车销量为1,670万辆，“更有可能增加，而非下跌，”Schuster称。LMC今年初曾预计2015年汽车销量为1,650万辆。
行业研究机构Edmunds.com周四表示，预计美国9月汽车销量将增长11%至126.1万辆。今年9月较上年同期多出一个销售日。
Edmunds表示，福特汽车 是唯一一家销量料将下滑的汽车厂商，预计下降4%。福特削减了美国热销的F-150皮卡的产量，因其准备推出2015年款F-150。
Edmunds称，按销量计全美最大汽车厂商--通用汽车 9月在美销量料增长22%，本田汽车 亦将增长22%；日产汽车 料增长17%；克莱斯勒增加16%；丰田汽车 上升7%。
行业研究机构Kelley Blue Book(KBB)周四预测，美国9月汽车销量将增加9%至124万辆。KBB表示，通用汽车销量将增长16%，克莱斯勒和日产双双增长17%。KBB称，福特销量将下降2.4%，本田增加12%，丰田上升7%。(完)
(编译 于春红; 审校 徐文焰)
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
* 强于预期的欧元区通胀数据提振欧元 * 黄金势将连跌第二周，周线下跌1.3% * 钯金升至两年高位831.50美元 * 美联储将在5月2-3日召开政策会议 路透纽约/伦敦4月28日 - 金价周五上涨，因强于预期的欧元区通胀 数据提振欧元兑美元上升，全球股市从周三创下的纪录高位回落，因担心 全球贸易。 欧元兑美元升向五个半月高位，因市场认为欧元区经济数据向欧洲央 行最早在6月收紧刺激政策施加压力，从而提振美元计价的黄金价格。 1842 GMT，现货金 涨0.3%至每盎司1,266.9美元，4月势将收高 1.5%。 美国6月期金 收涨0.2%，报每盎司1,268.30美元。 “现在对黄金来说，1,300美元较1,100美元更有看头，”ING分析师H amza Khan说。 “美元进一步下跌，加之围绕朝鲜的行动增增加，可能是为金价上涨 设定基调的情景。” 不过，黄金本周周线跌幅将可能是七周来最大，因对朝鲜半岛的担忧 有所
5月原糖期货收高5.7%，报16.04美分，该合约在收盘时到期，收盘价格较7月合约贴水0.09美分，较周四贴水0.26美分大幅收窄。